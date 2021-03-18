https://ria.ru/20210318/vybory-1601811542.html

Пашинян назначил внеочередные выборы в парламент Армении на 20 июня

Пашинян назначил внеочередные выборы в парламент Армении на 20 июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, сообщил премьер страны Никол Пашинян. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:07

2021-03-18T14:07

2021-03-18T15:35

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 мар — РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, сообщил премьер страны Никол Пашинян.Он добавил, что также пообщался с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.В соответствии с конституцией, для проведения парламентских выборов сначала нужно отменить военное положение. Помимо этого, голосование может состояться только после роспуска парламента. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а законодательный орган не выбрал нового кандидата на этот пост за двухнедельный срок. В этом случае нужно, чтобы политические силы договорились, что не будут выдвигать представителей на пост главы правительства после ухода премьера. Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял Пашиняна, за что его отправили в отставку, следом за ним глава правительства потребовал покинуть свой пост и от начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал уйти в отставку самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента.

https://ria.ru/20210318/armeniya-1601816986.html

https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире