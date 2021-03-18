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В Совфеде призвали поддерживать вузы за разработки для регионов
В Совфеде призвали поддерживать вузы за разработки для регионов
Сенаторы предлагают поддерживать вузы, которые ориентированы на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:28
2021-03-18T12:33
лилия гумерова
дальний восток
российская академия наук
образование - общество
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сенаторы предлагают поддерживать вузы, которые ориентированы на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.Сенатор в режиме видеоконференции приняла участие в работе форума "Университеты и развитие стратегических территорий России". Она сообщила о ряде рекомендаций по итогам состоявшегося 17 марта правительственного часа с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова."Они касаются поддержки вузов, ориентированных на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, совершенствования учета потребностей субъектов РФ и крупнейших работодателей при формировании общих объемов контрольных цифр приема, а также содействия занятости и трудоустройства выпускников вузов", - уточнила законодатель.Сенатор добавила, что в проект постановления вошла рекомендация по оказанию специализированных мер государственной поддержки высшего образования в регионах Арктической зоны РФ и Дальнего Востока.Гумерова также сообщила о подготовке совместно с Российской академией наук парламентских слушаний на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции и инструменты роста".По словам парламентария, важно, чтобы отечественная наука и высшее образование было готово к ответам на глобальные вызовы. "На это направлен указ президента РФ "О национальных целях развития РФ до 2030 года", - сказала политик.
https://na.ria.ru/20210317/minobrnauki-1601616607.html
https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html
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лилия гумерова, дальний восток, российская академия наук, образование - общество, общество

В Совфеде призвали поддерживать вузы за разработки для регионов

12:28 18.03.2021 (обновлено: 12:33 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сенаторы предлагают поддерживать вузы, которые ориентированы на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
Сенатор в режиме видеоконференции приняла участие в работе форума "Университеты и развитие стратегических территорий России". Она сообщила о ряде рекомендаций по итогам состоявшегося 17 марта правительственного часа с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
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"Они касаются поддержки вузов, ориентированных на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, совершенствования учета потребностей субъектов РФ и крупнейших работодателей при формировании общих объемов контрольных цифр приема, а также содействия занятости и трудоустройства выпускников вузов", - уточнила законодатель.
Сенатор добавила, что в проект постановления вошла рекомендация по оказанию специализированных мер государственной поддержки высшего образования в регионах Арктической зоны РФ и Дальнего Востока.
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Гумерова также сообщила о подготовке совместно с Российской академией наук парламентских слушаний на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции и инструменты роста".
По словам парламентария, важно, чтобы отечественная наука и высшее образование было готово к ответам на глобальные вызовы. "На это направлен указ президента РФ "О национальных целях развития РФ до 2030 года", - сказала политик.
 
Лилия ГумероваДальний ВостокРоссийская академия наукОбразование - ОбществоОбщество
 
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