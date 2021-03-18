https://ria.ru/20210318/vuz-1601790004.html

В Совфеде призвали поддерживать вузы за разработки для регионов

В Совфеде призвали поддерживать вузы за разработки для регионов

Сенаторы предлагают поддерживать вузы, которые ориентированы на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:28

2021-03-18T12:28

2021-03-18T12:33

лилия гумерова

дальний восток

российская академия наук

образование - общество

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сенаторы предлагают поддерживать вузы, которые ориентированы на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.Сенатор в режиме видеоконференции приняла участие в работе форума "Университеты и развитие стратегических территорий России". Она сообщила о ряде рекомендаций по итогам состоявшегося 17 марта правительственного часа с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова."Они касаются поддержки вузов, ориентированных на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, совершенствования учета потребностей субъектов РФ и крупнейших работодателей при формировании общих объемов контрольных цифр приема, а также содействия занятости и трудоустройства выпускников вузов", - уточнила законодатель.Сенатор добавила, что в проект постановления вошла рекомендация по оказанию специализированных мер государственной поддержки высшего образования в регионах Арктической зоны РФ и Дальнего Востока.Гумерова также сообщила о подготовке совместно с Российской академией наук парламентских слушаний на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции и инструменты роста".По словам парламентария, важно, чтобы отечественная наука и высшее образование было готово к ответам на глобальные вызовы. "На это направлен указ президента РФ "О национальных целях развития РФ до 2030 года", - сказала политик.

https://na.ria.ru/20210317/minobrnauki-1601616607.html

https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html

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лилия гумерова, дальний восток, российская академия наук, образование - общество, общество