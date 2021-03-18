В МИД назвали заявления США о российском "вмешательстве" вбросом

"Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений. Речь не только о выходящих за любые рамки приличия нападках на руководство России, но и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы на которых, напомню, победил Байден. Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, естественно, некими российскими агентами влияния", - сказала она на брифинге в четверг.