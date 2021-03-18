В МИД назвали заявления США о российском "вмешательстве" вбросом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никаких свидетельств "вмешательства" России во внутренние дела США нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений. Речь не только о выходящих за любые рамки приличия нападках на руководство России, но и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы на которых, напомню, победил Байден. Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, естественно, некими российскими агентами влияния", - сказала она на брифинге в четверг.
"Мы вынуждены напомнить очевидный факт: никаких свидетельств вмешательства со стороны российских госструктур в дела США нет. Чего не скажешь о нескончаемых попытках американских официальных лиц управлять политическими процессами в других странах, в том числе в России, напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами с целью привнести нестабильность, сеять рознь и раздор", - подчеркнула она.