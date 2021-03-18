https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Весна придет в Москву 23 марта, конец месяца будет по-весеннему солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:24

2021-03-18T16:24

2021-03-18T16:24

северная атлантика

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Весна придет в Москву 23 марта, конец месяца будет по-весеннему солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 23 марта, в День метеоролога, на аэросиноптических картах погоды наметятся позитивные перемены. Инициатива станет переходить к антициклону, который, по всей видимости, будет господствовать почти до конца месяца. При этом установится западно-восточный перенос воздушных масс. В такой обстановке последняя неделя марта пройдет в условиях по-весеннему солнечной и сухой погоды, станет теплее – среднесуточная температура воздуха окажется выше нуля, и со Дня метеоролога начнется так называемая "метеорологическая" весна", - рассказал Тишковец.Он отметил, что за последние 30 лет дата наступление климатической весны в столице сдвинулась с 27 на 21 марта, так что можно утверждать, что наступление весны в этом сезоне произойдет почти по графику с незначительной двухдневной задержкой."Март 2021 года не особо радует жителей Центральной России весенним теплом. Среднемесячная температура в Москве на 1,1 градуса ниже положенной климатической нормы, осадков выпало 22 миллиметра, что эквивалентно 64% месячной нормы, а высота снежного покрова составляет 38 сантиметров, при норме для 2 декады – 35 сантиметров", - сообщил синоптик.Метеоролог отметил, что в ближайшие пять суток метеозима продолжится, поскольку в средней тропосфере ведущий воздушный поток будет в основном ориентирован из Северной Атлантики, а, значит, надежды на настоящее весеннее тепло пока нет. Так, в Москве ночные температуры будут находиться в диапазоне минус 1 - минус 6, днем столбики термометров поднимутся до ноля - плюс 5. Осадки будут незначительными.

https://ria.ru/20210317/pogoda-1601599415.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/pogoda-1601753240.html

северная атлантика

москва

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северная атлантика, евгений тишковец, москва, общество