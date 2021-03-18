https://ria.ru/20210318/vertolet-1601747779.html

При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек

При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек

Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана, погибли девять человек, находившихся на борту, сообщило... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T07:52

2021-03-18T07:52

2021-03-18T08:14

вардак

афганистан

в мире

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КАБУЛ, 18 мар - РИА Новости. Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана, погибли девять человек, находившихся на борту, сообщило министерство обороны страны."К сожалению, вертолет Ми-17... разбился прошлой ночью в округе Бехсуд в провинции Вардак. В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения", - говорится в заявлении.Как сообщил РИА Новости местный житель в округе Бехсуд, вертолет был сбит ночью боевиками, лояльными командиру ополченцев Алипуру.

https://ria.ru/20210318/vzryv-1601746502.html

вардак

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вардак, афганистан, в мире