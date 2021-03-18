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При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана, погибли девять человек, находившихся на борту, сообщило... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T07:52
2021-03-18T07:52
2021-03-18T08:14
вардак
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КАБУЛ, 18 мар - РИА Новости. Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана, погибли девять человек, находившихся на борту, сообщило министерство обороны страны."К сожалению, вертолет Ми-17... разбился прошлой ночью в округе Бехсуд в провинции Вардак. В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения", - говорится в заявлении.Как сообщил РИА Новости местный житель в округе Бехсуд, вертолет был сбит ночью боевиками, лояльными командиру ополченцев Алипуру.
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вардак, афганистан, в мире