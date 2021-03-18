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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/versiya-1601887371.html
ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавируса
ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавируса
Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки, сообщил руководитель группы... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:41
2021-03-18T20:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
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ВОЗ отказалась от одной из главных версий о происхождении коронавируса
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки, сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь. Ранее специалисты признали эту маловероятной. Как объяснил китайский специалист в интервью Global Times к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства. Он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами. "Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", — объяснил специалист.Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре различные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале доктор Питер Дасзак, работавший в составе миссии ВОЗ, заявил, что наиболее вероятно возникновение вируса на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, а переносчиками могли быть летучие мыши. При этом эксперты организации предполагали, что инфекция появилась раньше декабря 2019 года, когда об этом официально объявили.
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань

ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавируса

20:41 18.03.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки, сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь.
Ранее специалисты признали эту маловероятной. Как объяснил китайский специалист в интервью Global Times к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства.
Он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.
"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", — объяснил специалист.
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Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре различные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.
В феврале доктор Питер Дасзак, работавший в составе миссии ВОЗ, заявил, что наиболее вероятно возникновение вируса на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, а переносчиками могли быть летучие мыши. При этом эксперты организации предполагали, что инфекция появилась раньше декабря 2019 года, когда об этом официально объявили.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКитайУхань
 
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