https://ria.ru/20210318/venom-1601778002.html

Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ

Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ

Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:36

2021-03-18T18:36

2021-03-18T18:36

энди серкис

вуди харрельсон

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

том харди (эдвард харди)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. Теперь вместо 25 июня лента выйдет в кинотеатрах в сентябре 2021 года. До этого выход картины был запланирован на октябрь 2020 года, на из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Вместе с Томом Харди в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Детали сюжета держатся в секрете. Ожидается, что герой Тома Харди будет сражаться с суперзлодеем из комиксов Marvel Клетусом Кэседи, он же Карнаж (Харрельсон). Первая часть "Венома", вышедшая в 2018-м году, имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210103/filmy-1591881295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энди серкис, вуди харрельсон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том харди (эдвард харди)