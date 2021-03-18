Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210318/venom-1601778002.html
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:36
2021-03-18T18:36
энди серкис
вуди харрельсон
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том харди (эдвард харди)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152907/08/1529070827_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0391f24e4486ebf8d3e57278d33b272a.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. Теперь вместо 25 июня лента выйдет в кинотеатрах в сентябре 2021 года. До этого выход картины был запланирован на октябрь 2020 года, на из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Вместе с Томом Харди в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Детали сюжета держатся в секрете. Ожидается, что герой Тома Харди будет сражаться с суперзлодеем из комиксов Marvel Клетусом Кэседи, он же Карнаж (Харрельсон). Первая часть "Венома", вышедшая в 2018-м году, имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210103/filmy-1591881295.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152907/08/1529070827_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_620d399a64de1db6b556e84917395c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энди серкис, вуди харрельсон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том харди (эдвард харди)

Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ

18:36 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли в фильме "Веном" актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018
Исполнитель главной роли в фильме Веном актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony.
Теперь вместо 25 июня лента выйдет в кинотеатрах в сентябре 2021 года. До этого выход картины был запланирован на октябрь 2020 года, на из-за пандемии коронавируса релиз перенесли.
Вместе с Томом Харди в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. Режиссер сиквела — Энди Серкис.
Детали сюжета держатся в секрете. Ожидается, что герой Тома Харди будет сражаться с суперзлодеем из комиксов Marvel Клетусом Кэседи, он же Карнаж (Харрельсон).
Первая часть "Венома", вышедшая в 2018-м году, имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов долларов.
Кадр из фильма Не время умирать - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 12:46Культура
Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года
 
КультураЭнди СеркисВуди ХаррельсонКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsТом Харди (Эдвард Харди)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния