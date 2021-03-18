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Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:36
2021-03-18T18:36
2021-03-18T18:36
энди серкис
вуди харрельсон
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том харди (эдвард харди)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony. Теперь вместо 25 июня лента выйдет в кинотеатрах в сентябре 2021 года. До этого выход картины был запланирован на октябрь 2020 года, на из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Вместе с Томом Харди в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Детали сюжета держатся в секрете. Ожидается, что герой Тома Харди будет сражаться с суперзлодеем из комиксов Marvel Клетусом Кэседи, он же Карнаж (Харрельсон). Первая часть "Венома", вышедшая в 2018-м году, имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов долларов.
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энди серкис, вуди харрельсон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том харди (эдвард харди)
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди в главной роли снова перенесли, сообщает
издание ScreenRant со ссылкой на студию Sony.
Теперь вместо 25 июня лента выйдет в кинотеатрах в сентябре 2021 года. До этого выход картины был запланирован на октябрь 2020 года, на из-за пандемии коронавируса релиз перенесли.
Вместе с Томом Харди в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. Режиссер сиквела — Энди Серкис.
Детали сюжета держатся в секрете. Ожидается, что герой Тома Харди будет сражаться с суперзлодеем из комиксов Marvel Клетусом Кэседи, он же Карнаж (Харрельсон).
Первая часть "Венома", вышедшая в 2018-м году, имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов долларов.