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Младенцу в Чили по ошибке ввели китайскую вакцину Sinovac
Младенцу в Чили по ошибке ввели китайскую вакцину Sinovac
Шестимесячному младенцу по ошибке сделали прививку китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech в Чили, сообщает телеканал 24 РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:43
2021-03-18T19:13
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Шестимесячному младенцу по ошибке сделали прививку китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech в Чили, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на местные власти.По сообщению телеканала, мать ребенка привезла его на вакцинацию прививками, соответствующими его возрасту, в центр здоровья семьи в коммуне Тируа, область Био-Био.Власти коммуны заявили, что после ошибки при вакцинации были уведомлены соответствующие органы, и "приняты все меры по контролю и наблюдением за ребенком". Было начато расследование в связи с тем, как младенцу была введена неправильная вакцина."Мы очень обеспокоены здоровьем малыша, у которого при нахождении под наблюдением неблагоприятные реакции не проявились", - заявили власти. Семье младенца будет оказана вся необходимая помощь.
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коронавирус covid-19, чили, в мире

Младенцу в Чили по ошибке ввели китайскую вакцину Sinovac

16:43 18.03.2021 (обновлено: 19:13 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина СoronaVac китайской компании SinoVac
Вакцина СoronaVac китайской компании SinoVac - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Шестимесячному младенцу по ошибке сделали прививку китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech в Чили, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на местные власти.
По сообщению телеканала, мать ребенка привезла его на вакцинацию прививками, соответствующими его возрасту, в центр здоровья семьи в коммуне Тируа, область Био-Био.
Власти коммуны заявили, что после ошибки при вакцинации были уведомлены соответствующие органы, и "приняты все меры по контролю и наблюдением за ребенком". Было начато расследование в связи с тем, как младенцу была введена неправильная вакцина.
"Мы очень обеспокоены здоровьем малыша, у которого при нахождении под наблюдением неблагоприятные реакции не проявились", - заявили власти. Семье младенца будет оказана вся необходимая помощь.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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