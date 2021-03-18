https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843114.html

Младенцу в Чили по ошибке ввели китайскую вакцину Sinovac

Младенцу в Чили по ошибке ввели китайскую вакцину Sinovac

Шестимесячному младенцу по ошибке сделали прививку китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech в Чили, сообщает телеканал 24 РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:43

2021-03-18T16:43

2021-03-18T19:13

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Шестимесячному младенцу по ошибке сделали прививку китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech в Чили, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на местные власти.По сообщению телеканала, мать ребенка привезла его на вакцинацию прививками, соответствующими его возрасту, в центр здоровья семьи в коммуне Тируа, область Био-Био.Власти коммуны заявили, что после ошибки при вакцинации были уведомлены соответствующие органы, и "приняты все меры по контролю и наблюдением за ребенком". Было начато расследование в связи с тем, как младенцу была введена неправильная вакцина."Мы очень обеспокоены здоровьем малыша, у которого при нахождении под наблюдением неблагоприятные реакции не проявились", - заявили власти. Семье младенца будет оказана вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html

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коронавирус covid-19, чили, в мире