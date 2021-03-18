Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
00:15 18.03.2021 (обновлено: 07:29 18.03.2021)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса" Спутник V", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала OE24.
"Что касается "Спутника V" и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам. Чем больше в нашем распоряжении вакцин, тем лучше", - сказал он.
При этом Курц назвал "вполне реальными" шансы Австрии получить "Спутник V".
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция может получить российскую вакцину уже в июне.
На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, многие европейские страны приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за угрозы возникновения венозного тромбоэмболизма.
В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности: эффективность вакцины составила 91,6 процента. Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина стопроцентно защищает от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.