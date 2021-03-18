https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601736683.html

Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса" Спутник V", заявил канцлер... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T00:15

2021-03-18T00:15

2021-03-18T07:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

себастьян курц

евросоюз

австрия

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса" Спутник V", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала OE24.При этом Курц назвал "вполне реальными" шансы Австрии получить "Спутник V".Ранее делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провела в Вене переговоры с Курцем, обсуждалась в том числе тема поставок российской вакцины."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция может получить российскую вакцину уже в июне.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, многие европейские страны приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за угрозы возникновения венозного тромбоэмболизма.В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности: эффективность вакцины составила 91,6 процента. Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина стопроцентно защищает от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html

https://ria.ru/20210316/smertnost-1601484801.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, себастьян курц, евросоюз, австрия, в мире