https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html

СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"

СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"

Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:26

2021-03-18T19:26

2021-03-18T20:52

северный поток — 2

джо байден

германия

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг издание Handelsblatt.Отмечается, что об этом стало известно от источника в правительственных кругах в Берлине."Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине", — пишет издание.Накануне в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что трубоукладчик "Академик Черский" продолжит строительство одной из веток газопровода в течение месяца.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее заявил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда судно начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, который считают проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601644876.html

https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

https://ria.ru/20210310/potok-1600689432.html

германия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, джо байден, германия, сша, украина, в мире