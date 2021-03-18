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СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"
СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"
Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:26
2021-03-18T20:52
северный поток — 2
джо байден
германия
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг издание Handelsblatt.Отмечается, что об этом стало известно от источника в правительственных кругах в Берлине."Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине", — пишет издание.Накануне в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что трубоукладчик "Академик Черский" продолжит строительство одной из веток газопровода в течение месяца.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее заявил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда судно начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, который считают проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601644876.html
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северный поток — 2, джо байден, германия, сша, украина, в мире

СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"

19:26 18.03.2021 (обновлено: 20:52 18.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг издание Handelsblatt.
Отмечается, что об этом стало известно от источника в правительственных кругах в Берлине.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:18
Правительство Германии отвергло санкции США против "Северного потока — 2"
"Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине", — пишет издание.
Накануне в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что трубоукладчик "Академик Черский" продолжит строительство одной из веток газопровода в течение месяца.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее заявил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда судно начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 05:47
Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, который считают проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 22:46
Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен
В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Джо БайденГерманияСШАУкраинаВ мире
 
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