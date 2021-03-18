СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"
19:26 18.03.2021 (обновлено: 20:52 18.03.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Германия обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока — 2" без дополнительных санкций, сообщило в четверг издание Handelsblatt.
Отмечается, что об этом стало известно от источника в правительственных кругах в Берлине.
"Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине", — пишет издание.
Накануне в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что трубоукладчик "Академик Черский" продолжит строительство одной из веток газопровода в течение месяца.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее заявил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда судно начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"