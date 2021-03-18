https://ria.ru/20210318/ukraina-1601895550.html

Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину

Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину

Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T22:05

2021-03-18T22:05

2021-03-18T22:05

сергей пашинский

верховная рада украины

виктор янукович

киевская область

в мире

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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, заявил адвокат бывшего парламентария Андрей Федур.Ранее следователи госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова."Сегодня Сергей Пашинский полностью оправдан судом", - написал Федур на своей странице в Facebook.По его словам, суд установил, что прокурор не довел виновность Пашинского, и вынес оправдательный приговор.В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот в свою очередь уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.

https://ria.ru/20210312/khirurg-1600880530.html

киевская область

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сергей пашинский, верховная рада украины, виктор янукович, киевская область, в мире