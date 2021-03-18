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Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину
Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину
Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:05
2021-03-18T22:05
сергей пашинский
верховная рада украины
виктор янукович
киевская область
в мире
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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, заявил адвокат бывшего парламентария Андрей Федур.Ранее следователи госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова."Сегодня Сергей Пашинский полностью оправдан судом", - написал Федур на своей странице в Facebook.По его словам, суд установил, что прокурор не довел виновность Пашинского, и вынес оправдательный приговор.В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот в свою очередь уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
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сергей пашинский, верховная рада украины, виктор янукович, киевская область, в мире

Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину

22:05 18.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский во время брифинга в Киеве
Исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, заявил адвокат бывшего парламентария Андрей Федур.
Ранее следователи госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
"Сегодня Сергей Пашинский полностью оправдан судом", - написал Федур на своей странице в Facebook.
По его словам, суд установил, что прокурор не довел виновность Пашинского, и вынес оправдательный приговор.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот в свою очередь уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 10:03
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Сергей ПашинскийВерховная Рада УкраиныВиктор ЯнуковичКиевская областьВ мире
 
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