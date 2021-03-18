Суд оправдал экс-депутата Рады Пашинского, выстрелившего в мужчину
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский во время брифинга в Киеве
КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Васильковский районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, заявил адвокат бывшего парламентария Андрей Федур.
Ранее следователи госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
"Сегодня Сергей Пашинский полностью оправдан судом", - написал Федур на своей странице в Facebook.
По его словам, суд установил, что прокурор не довел виновность Пашинского, и вынес оправдательный приговор.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот в свою очередь уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.