https://ria.ru/20210318/ukraina-1601846721.html
Зеленский назвал членство Украины в Евросоюзе достижимой мечтой
Зеленский назвал членство Украины в Евросоюзе достижимой мечтой
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что членство страны в ЕС является стратегически достижимой мечтой, которую Киев хочет воплотить как можно... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:58
2021-03-18T16:58
2021-03-18T16:58
анн линде (мид швеции)
верховная рада украины
нато
евросоюз
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
литва
киев
украина
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КИЕВ, 18 мар - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что членство страны в ЕС является стратегически достижимой мечтой, которую Киев хочет воплотить как можно скорее.В январе этого года новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе лишь после того, как станет отвечать всем критериям."Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастическая, какая-то далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/vaktsina-1596490984.html
https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595229938.html
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анн линде (мид швеции), верховная рада украины, нато, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, литва, киев, украина, в мире