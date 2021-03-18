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Экс-главу налоговой службы Украины объявили в розыск
Экс-главу налоговой службы Украины объявили в розыск
Подозреваемый в злоупотреблении властью экс-глава налоговой службы Украины Сергей Верланов объявлен в розыск, соответствующая информация появилась на сайте МВД... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:07
2021-03-18T12:07
2021-03-18T12:07
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
мвд украины
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в мире
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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении властью экс-глава налоговой службы Украины Сергей Верланов объявлен в розыск, соответствующая информация появилась на сайте МВД страны.В феврале 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего главу налоговой службы страны Верланова по делу о злоупотреблении властью."Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования – Верланов Сергей Алексеевич", - говорится в карточке на сайте МВД Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".Отмечается, что Верланов исчез из поля зрения правоохранителей 21 декабря 2020 года.Осенью 2020 года офис генерального прокурора Украины заявил, что подозревает Верланова в злоупотреблении властью, в связи с чем в бюджет не поступило более 79 миллионов долларов.Кабмин Украины 24 апреля прошлого года уволил Верланова с должности главы государственной налоговой службы. Седьмого мая Верланов заявил, что в его квартиру пришли сотрудники Службы безопасности Украины для обыска. В пресс-службе СБ подтвердили проведение следственных действий у экс-главы налоговой службы, но не уточнили, в рамках какого дела проходили обыски. После этого экс-чиновник пытался оспорить свое увольнение в суде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мвд украины, украина, в мире
КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении властью экс-глава налоговой службы Украины Сергей Верланов объявлен в розыск, соответствующая информация появилась на сайте МВД страны.
В феврале 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего главу налоговой службы страны Верланова по делу о злоупотреблении властью.
"Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования – Верланов Сергей Алексеевич", - говорится в карточке на сайте МВД Украины
в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".
Отмечается, что Верланов исчез из поля зрения правоохранителей 21 декабря 2020 года.
Осенью 2020 года офис генерального прокурора Украины
заявил, что подозревает Верланова в злоупотреблении властью, в связи с чем в бюджет не поступило более 79 миллионов долларов.
Кабмин Украины 24 апреля прошлого года уволил Верланова с должности главы государственной налоговой службы. Седьмого мая Верланов заявил, что в его квартиру пришли сотрудники Службы безопасности Украины для обыска. В пресс-службе СБ подтвердили проведение следственных действий у экс-главы налоговой службы, но не уточнили, в рамках какого дела проходили обыски. После этого экс-чиновник пытался оспорить свое увольнение в суде.