На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"
11:13 18.03.2021 (обновлено: 11:50 18.03.2021)
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии "русского мира".
Судя по названию одной из законодательных инициатив, ее авторы предложили установить уголовную ответственность за пропаганду таких идей.
Текстов документа, как и пояснительных записок к ним, на сайте Рады пока нет.
Дунда и Аликсийчук также были авторами недавнего законопроекта о денонсации "Харьковских соглашений" от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота. Москва денонсировала договор в 2014 году после возвращения Крыма.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью Русского мира, поскольку там много русскоговорящих жителей и людей с историческими и культурными связями с Россией. По его словам, власти будут продвигать эту идеологию мягкой силой, "никогда не используя методы, противоречащие международному праву".
Отношения государств ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Россия отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что заинтересована в разрешении политического кризиса и прекращении военных действий на юго-востоке Украины.