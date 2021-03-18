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На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"
На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"
Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:13
2021-03-18T11:50
верховная рада украины
дмитрий песков
москва
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии "русского мира".Судя по названию одной из законодательных инициатив, ее авторы предложили установить уголовную ответственность за пропаганду таких идей.Текстов документа, как и пояснительных записок к ним, на сайте Рады пока нет.Дунда и Аликсийчук также были авторами недавнего законопроекта о денонсации "Харьковских соглашений" от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота. Москва денонсировала договор в 2014 году после возвращения Крыма.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью Русского мира, поскольку там много русскоговорящих жителей и людей с историческими и культурными связями с Россией. По его словам, власти будут продвигать эту идеологию мягкой силой, "никогда не используя методы, противоречащие международному праву".Отношения государств ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Россия отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что заинтересована в разрешении политического кризиса и прекращении военных действий на юго-востоке Украины.
https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html
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верховная рада украины, дмитрий песков, москва, киев, украина, в мире

На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"

11:13 18.03.2021 (обновлено: 11:50 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский националист
Украинский националист - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии "русского мира".
Судя по названию одной из законодательных инициатив, ее авторы предложили установить уголовную ответственность за пропаганду таких идей.
Текстов документа, как и пояснительных записок к ним, на сайте Рады пока нет.
Дунда и Аликсийчук также были авторами недавнего законопроекта о денонсации "Харьковских соглашений" от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота. Москва денонсировала договор в 2014 году после возвращения Крыма.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
09:45
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью Русского мира, поскольку там много русскоговорящих жителей и людей с историческими и культурными связями с Россией. По его словам, власти будут продвигать эту идеологию мягкой силой, "никогда не используя методы, противоречащие международному праву".
Отношения государств ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Россия отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что заинтересована в разрешении политического кризиса и прекращении военных действий на юго-востоке Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Верховная Рада УкраиныДмитрий ПесковМоскваКиевУкраинаВ мире
 
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