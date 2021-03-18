https://ria.ru/20210318/ukraina-1601772679.html

На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"

На Украине предложили уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"

Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:13

2021-03-18T11:13

2021-03-18T11:50

верховная рада украины

дмитрий песков

москва

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483246_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7291fc387bf21efe5c77e0e0d6cf56f4.jpg

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Депутаты от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроекты об осуждении идеологии "русского мира".Судя по названию одной из законодательных инициатив, ее авторы предложили установить уголовную ответственность за пропаганду таких идей.Текстов документа, как и пояснительных записок к ним, на сайте Рады пока нет.Дунда и Аликсийчук также были авторами недавнего законопроекта о денонсации "Харьковских соглашений" от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота. Москва денонсировала договор в 2014 году после возвращения Крыма.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью Русского мира, поскольку там много русскоговорящих жителей и людей с историческими и культурными связями с Россией. По его словам, власти будут продвигать эту идеологию мягкой силой, "никогда не используя методы, противоречащие международному праву".Отношения государств ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Россия отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что заинтересована в разрешении политического кризиса и прекращении военных действий на юго-востоке Украины.

https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html

https://ria.ru/20210317/zakharova-1601732977.html

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, дмитрий песков, москва, киев, украина, в мире