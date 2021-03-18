МИД прокомментировал угрозы японских политиков в адрес России
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Угрозы в адрес России со стороны японских политиков способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность, в которой суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее один из бывших японских дипломатов предложил "продемонстрировать способность Японии заблокировать проливы Лаперуза и Сангарский", через которые идет связь Курильских островов с материком.
"Мы рассматриваем такие призывы... с попыткой запугать, которые к тому же подаются как тактическое средство на переговорах по проблеме мирного договора, как не вызывающие ничего, кроме сожаления.
Она отметила, что "подобные подходы способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность - суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим".
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Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
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