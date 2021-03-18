Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/ugrozy-1601858127.html
МИД прокомментировал угрозы японских политиков в адрес России
МИД прокомментировал угрозы японских политиков в адрес России
Угрозы в адрес России со стороны японских политиков способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность, в которой... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:50
2021-03-18T17:50
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600211815_0:219:2875:1836_1920x0_80_0_0_2630c3a9a65b955eb690b1e61c1abef3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Угрозы в адрес России со стороны японских политиков способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность, в которой суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее один из бывших японских дипломатов предложил "продемонстрировать способность Японии заблокировать проливы Лаперуза и Сангарский", через которые идет связь Курильских островов с материком."Мы рассматриваем такие призывы... с попыткой запугать, которые к тому же подаются как тактическое средство на переговорах по проблеме мирного договора, как не вызывающие ничего, кроме сожаления.Она отметила, что "подобные подходы способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность - суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим".Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html
https://ria.ru/20210312/kurily-1600863588.html
москва
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600211815_161:0:2716:1916_1920x0_80_0_0_ae88d27b66cbded5175a98a7a3a632ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, япония, токио

МИД прокомментировал угрозы японских политиков в адрес России

17:50 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Угрозы в адрес России со стороны японских политиков способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность, в которой суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее один из бывших японских дипломатов предложил "продемонстрировать способность Японии заблокировать проливы Лаперуза и Сангарский", через которые идет связь Курильских островов с материком.
"Мы рассматриваем такие призывы... с попыткой запугать, которые к тому же подаются как тактическое средство на переговорах по проблеме мирного договора, как не вызывающие ничего, кроме сожаления.
Она отметила, что "подобные подходы способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность - суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:30
В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 02:19
Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваЯпонияТокио
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния