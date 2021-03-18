https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601845686.html

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках

Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:56

2021-03-18T16:56

2021-03-18T19:27

котельники

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, женщина узнала, что у нее будет ребенок, вчера.Очевидцы рассказали, что свидетелем убийства стал проходивший мимо несовершеннолетний. Как отметила в комментарии для "360" соседка убитой, у Абасовой уже было несколько детей, она всегда хорошо выглядела и была адекватной.По данным следствия, сегодня утром 43-летний житель Котельников напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Брата погибшей задержали.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

котельники

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

котельники, московская область (подмосковье), происшествия