https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601845686.html
Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках
Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках
Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:56
2021-03-18T16:56
2021-03-18T19:27
котельники
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, женщина узнала, что у нее будет ребенок, вчера.Очевидцы рассказали, что свидетелем убийства стал проходивший мимо несовершеннолетний. Как отметила в комментарии для "360" соседка убитой, у Абасовой уже было несколько детей, она всегда хорошо выглядела и была адекватной.По данным следствия, сегодня утром 43-летний житель Котельников напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Брата погибшей задержали.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html
котельники
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котельники, московская область (подмосковье), происшествия