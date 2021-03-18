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Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках
Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках
Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:56
2021-03-18T19:27
котельники
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, женщина узнала, что у нее будет ребенок, вчера.Очевидцы рассказали, что свидетелем убийства стал проходивший мимо несовершеннолетний. Как отметила в комментарии для "360" соседка убитой, у Абасовой уже было несколько детей, она всегда хорошо выглядела и была адекватной.По данным следствия, сегодня утром 43-летний житель Котельников напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Брата погибшей задержали.
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котельники, московская область (подмосковье), происшествия

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Котельниках

16:56 18.03.2021 (обновлено: 19:27 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Убитая во дворе дома в Котельниках Лейла Абасова была беременна, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщина узнала, что у нее будет ребенок, вчера.
Очевидцы рассказали, что свидетелем убийства стал проходивший мимо несовершеннолетний.

"Я услышала крик школьника. Побежала смотреть. И увидела, что все там в крови", — уточнила собеседница РЕН ТВ.

Как отметила в комментарии для "360" соседка убитой, у Абасовой уже было несколько детей, она всегда хорошо выглядела и была адекватной.
По данным следствия, сегодня утром 43-летний житель Котельников напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Брата погибшей задержали.
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