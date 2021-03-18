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Жителя Мурманска обвинили в убийстве и расчленении матери
Жителя Мурманска обвинили в убийстве и расчленении матери
Следователи в Мурманске предъявили обвинение мужчине 1983 года рождения, который, по данным следствия, в ходе ссоры убил свою 60-летнюю мать, а тело расчленил и РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:53
2021-03-18T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманске предъявили обвинение мужчине 1983 года рождения, который, по данным следствия, в ходе ссоры убил свою 60-летнюю мать, а тело расчленил и спрятал в квартире и в лесу, сообщили в региональном СУСК.Как рассказали в ведомстве, 15 марта в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей матери, 1960 года рождения, с которой проживал в одной квартире на улице Зеленой в городе Мурманске. Правоохранители начали поиски пропавшей, к ним подключились следователи СК."В этот же день, желая показать свою непричастность к совершению противоправного деяния, мужчина предпринял попытку суицида под предлогом страданий о пропавшей матери", - рассказали в СК. Следователи решили осмотреть квартиру исчезнувшей женщины.В ходе осмотра комнаты в диване были обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей. "Под гнетом имеющихся доказательств мужчина рассказал следователю о том, что голову и кисти он спрятал в лесном массиве возле гаражного кооператива", - пояснили в ведомстве. Позже криминалисты обнаружили пакеты с частями тела погибшей и ее личными документами.Обвиняемый сообщил следователю, что 10 марта он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. У него с матерью произошел словесный конфликт, в ходе которого он задушил ее, после чего обескровил и расчленил тело."В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в СУСК.
https://ria.ru/20210317/vedma-1601688185.html
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
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следственный комитет россии (ск рф), мурманск, происшествия

Жителя Мурманска обвинили в убийстве и расчленении матери

14:53 18.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманске предъявили обвинение мужчине 1983 года рождения, который, по данным следствия, в ходе ссоры убил свою 60-летнюю мать, а тело расчленил и спрятал в квартире и в лесу, сообщили в региональном СУСК.
Как рассказали в ведомстве, 15 марта в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей матери, 1960 года рождения, с которой проживал в одной квартире на улице Зеленой в городе Мурманске. Правоохранители начали поиски пропавшей, к ним подключились следователи СК.
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"В этот же день, желая показать свою непричастность к совершению противоправного деяния, мужчина предпринял попытку суицида под предлогом страданий о пропавшей матери", - рассказали в СК. Следователи решили осмотреть квартиру исчезнувшей женщины.
В ходе осмотра комнаты в диване были обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей. "Под гнетом имеющихся доказательств мужчина рассказал следователю о том, что голову и кисти он спрятал в лесном массиве возле гаражного кооператива", - пояснили в ведомстве. Позже криминалисты обнаружили пакеты с частями тела погибшей и ее личными документами.
Обвиняемый сообщил следователю, что 10 марта он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. У него с матерью произошел словесный конфликт, в ходе которого он задушил ее, после чего обескровил и расчленил тело.
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в СУСК.
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