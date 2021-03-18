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Подозреваемый в убийстве адвоката в Уфе находится в тяжелом состоянии
Подозреваемый в убийстве адвоката в Уфе находится в тяжелом состоянии
2021-03-18T09:51
2021-03-18T10:21
минздрав башкирии
уфа
происшествия
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УФА, 18 мар - РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы находится в тяжелом состоянии после попытки суицида, ему сделали операцию, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.В среду днем после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.В минздраве региона не уточнили, в какой именно больнице города оказывают помощь подозреваемому в убийстве. "Он в состоянии тяжелой степени тяжести, мужчине проведена операция", - сообщили в ведомстве.В Кировском районном суде Уфы, где должны принять меру пресечения подозреваемому, агентству сказали, что пока он в больнице, решение заочно приниматься не будет.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, Елисеев представлял в арбитраже интересы банка, взыскивающего с предприятия подозреваемого порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601657433.html
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минздрав башкирии, уфа, происшествия

Подозреваемый в убийстве адвоката в Уфе находится в тяжелом состоянии

09:51 18.03.2021 (обновлено: 10:21 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 18 мар - РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы находится в тяжелом состоянии после попытки суицида, ему сделали операцию, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
В среду днем после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.
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В минздраве региона не уточнили, в какой именно больнице города оказывают помощь подозреваемому в убийстве. "Он в состоянии тяжелой степени тяжести, мужчине проведена операция", - сообщили в ведомстве.
В Кировском районном суде Уфы, где должны принять меру пресечения подозреваемому, агентству сказали, что пока он в больнице, решение заочно приниматься не будет.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, Елисеев представлял в арбитраже интересы банка, взыскивающего с предприятия подозреваемого порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту.
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