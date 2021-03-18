https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601757922.html

Подозреваемый в убийстве адвоката в Уфе находится в тяжелом состоянии

Подозреваемый в убийстве адвоката в Уфе находится в тяжелом состоянии

2021-03-18T09:51

2021-03-18T09:51

2021-03-18T10:21

минздрав башкирии

уфа

происшествия

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УФА, 18 мар - РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы находится в тяжелом состоянии после попытки суицида, ему сделали операцию, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.В среду днем после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.В минздраве региона не уточнили, в какой именно больнице города оказывают помощь подозреваемому в убийстве. "Он в состоянии тяжелой степени тяжести, мужчине проведена операция", - сообщили в ведомстве.В Кировском районном суде Уфы, где должны принять меру пресечения подозреваемому, агентству сказали, что пока он в больнице, решение заочно приниматься не будет.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, Елисеев представлял в арбитраже интересы банка, взыскивающего с предприятия подозреваемого порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601657433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/ubiystvo-1601647151.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав башкирии, уфа, происшествия