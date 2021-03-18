https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601746086.html

Источник: убитый в уфимском суде адвокат представлял интересы банка

Источник: убитый в уфимском суде адвокат представлял интересы банка

Адвокат Александр Елисеев, убитый в уфимском суде оппонентом, представлял в арбитраже интересы банка и взыскивал с него порядка 200 миллионов рублей за долг по... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T07:15

2021-03-18T07:15

2021-03-18T07:15

республика башкортостан

уфа

происшествия

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УФА, 18 мар - РИА Новости. Адвокат Александр Елисеев, убитый в уфимском суде оппонентом, представлял в арбитраже интересы банка и взыскивал с него порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.В среду днем в центре Уфы произошло резонансное убийство. После драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что житель города убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы. Раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью им назвал имя нападавшего.По данным источника, подозреваемый в убийстве занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе и имел крупный кредит в банке.Он утверждает, что убитый адвокат за месяц до происшествия начал получать угрозы от подозреваемого."За месяц у подозреваемого в убийстве скончалась мать, она была созаемщицей кредита в банке и по документам считалась хозяйкой предприятия", - пояснил источник.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

https://ria.ru/20210316/moskva-1601420063.html

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уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, уфа, происшествия