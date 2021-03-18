Источник: убитый в уфимском суде адвокат представлял интересы банка
УФА, 18 мар - РИА Новости. Адвокат Александр Елисеев, убитый в уфимском суде оппонентом, представлял в арбитраже интересы банка и взыскивал с него порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
В среду днем в центре Уфы произошло резонансное убийство. После драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что житель города убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы. Раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью им назвал имя нападавшего.
По данным источника, подозреваемый в убийстве занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе и имел крупный кредит в банке.
"Его предприятие задолжало банку порядка 200 миллионов рублей. Елисеев в суде представлял интересы банка и взыскивал с него эти средства. Адвокат требовал передать его предприятие по разработке карьеров в банк в счет погашения долга", - рассказал собеседник агентства.
Он утверждает, что убитый адвокат за месяц до происшествия начал получать угрозы от подозреваемого.
"За месяц у подозреваемого в убийстве скончалась мать, она была созаемщицей кредита в банке и по документам считалась хозяйкой предприятия", - пояснил источник.
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