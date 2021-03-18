https://ria.ru/20210318/twitter-1601853016.html

Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов, заявили в МИД

Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов, заявили в МИД

Twitter не блокирует прямые угрозы в адрес российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:28

2021-03-18T17:28

2021-03-18T18:40

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

twitter

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Twitter не блокирует прямые угрозы в адрес российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прямые угрозы, в том числе в адрес российских дипломатов, министерства иностранных дел, либо вообще не блокируются, хотя мы обращаем внимание сети, либо блокируется через несколько месяцев нашей кропотливой работы в этом направлении", - сказала она во время брифинга в четверг.

https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), twitter, в мире