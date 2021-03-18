Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210318/turtsiya-1601839473.html
В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов
В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов
Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:25
2021-03-18T17:25
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150020/66/1500206683_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_c9b8c6f6e680520eb277837b5640c3f8.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, сообщает Turizm Ajansi.В инспекциях будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Проверки начнутся с 20 марта. В этот день планируется заняться местами общественного питания, свадебными залами, парками развлечений и тематическими.На следующий день инспекции снова придут в кафе и рестораны, а также на улицы и пляжи, в общественный транспорт, торговые центры и магазины. В понедельник, 22 марта, будут проверять отели и другие средства размещения, междугородние перевозки, и снова кафе и рестораны.В последующие дни в списках — салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны, рынки, мечети. Планируется, что инспекции будут проходить ежедневно, вплоть до 26 марта включительно.
https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600719700.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150020/66/1500206683_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_249b53d6bf2444b051ceaf7582bbcb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция

В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов

17:25 18.03.2021
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКурорт Белек в Турции
Курорт Белек в Турции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, сообщает Turizm Ajansi.
В инспекциях будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Проверки начнутся с 20 марта. В этот день планируется заняться местами общественного питания, свадебными залами, парками развлечений и тематическими.
На следующий день инспекции снова придут в кафе и рестораны, а также на улицы и пляжи, в общественный транспорт, торговые центры и магазины. В понедельник, 22 марта, будут проверять отели и другие средства размещения, междугородние перевозки, и снова кафе и рестораны.
В последующие дни в списках — салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны, рынки, мечети.
Планируется, что инспекции будут проходить ежедневно, вплоть до 26 марта включительно.
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 10:56Туризм
Власти Турции планируют изменить правила въезда в страну
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния