https://ria.ru/20210318/turtsiya-1601839473.html
В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов
В Турции начинаются масштабные проверки отелей и ресторанов
Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:25
2021-03-18T17:25
2021-03-18T17:25
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, сообщает Turizm Ajansi.В инспекциях будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Проверки начнутся с 20 марта. В этот день планируется заняться местами общественного питания, свадебными залами, парками развлечений и тематическими.На следующий день инспекции снова придут в кафе и рестораны, а также на улицы и пляжи, в общественный транспорт, торговые центры и магазины. В понедельник, 22 марта, будут проверять отели и другие средства размещения, междугородние перевозки, и снова кафе и рестораны.В последующие дни в списках — салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны, рынки, мечети. Планируется, что инспекции будут проходить ежедневно, вплоть до 26 марта включительно.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Министерство внутренних дел Турции заявило о масштабных проверках всех предприятий, в частности, отелей и ресторанов, из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, сообщает
Turizm Ajansi.
В инспекциях будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Проверки начнутся с 20 марта. В этот день планируется заняться местами общественного питания, свадебными залами, парками развлечений и тематическими.
На следующий день инспекции снова придут в кафе и рестораны, а также на улицы и пляжи, в общественный транспорт, торговые центры и магазины. В понедельник, 22 марта, будут проверять отели и другие средства размещения, междугородние перевозки, и снова кафе и рестораны.
В последующие дни в списках — салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны, рынки, мечети.
Планируется, что инспекции будут проходить ежедневно, вплоть до 26 марта включительно.