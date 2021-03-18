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Ведомства до 1 июля подготовят предложения по легализации гостевых домов
Ведомства до 1 июля подготовят предложения по легализации гостевых домов
Профильные ведомства до 1 июля должны подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:36
2021-03-18T09:36
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
республика алтай
алтайский край
кемеровская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Профильные ведомства до 1 июля должны подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов, сообщила пресс-служба кабмина РФ."В России планируется урегулировать деятельность гостевых домов. Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения – 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", - говорится в сообщении.Премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в республику Алтай, где одной из основных тем стали вопросы развития туристической отрасли.По итогам встречи с представителями туристического бизнеса Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму также поручено до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет. Решение должно быть предусмотрено в рамках индивидуальной программы развития региона.В ходе поездки Мишустин также побывал в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Кемеровской областях.
https://realty.ria.ru/20210205/krym-1596113989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/gostevoy-1596004794.html
республика алтай
алтайский край
кемеровская область
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туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), республика алтай, алтайский край, кемеровская область

Ведомства до 1 июля подготовят предложения по легализации гостевых домов

09:36 18.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГорнолыжный комплекс "Норд Стар" в Мурманске
Горнолыжный комплекс Норд Стар в Мурманске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Профильные ведомства до 1 июля должны подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"В России планируется урегулировать деятельность гостевых домов. Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения – 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в республику Алтай, где одной из основных тем стали вопросы развития туристической отрасли.
По итогам встречи с представителями туристического бизнеса Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму также поручено до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет. Решение должно быть предусмотрено в рамках индивидуальной программы развития региона.
В ходе поездки Мишустин также побывал в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Кемеровской областях.
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ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство финансов РФ (Минфин России)Республика АлтайАлтайский крайКемеровская область
 
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