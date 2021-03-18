https://ria.ru/20210318/tula-1601903595.html

СК назвал предварительную причину гибели трех людей в автомобиле в Туле

СК назвал предварительную причину гибели трех людей в автомобиле в Туле

Предварительной причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, рассматриваются и иные версии, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T23:49

2021-03-18T23:49

2021-03-18T23:49

следственный комитет россии (ск рф)

тула

тульская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Предварительной причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, рассматриваются и иные версии, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.Ранее региональное управление следственного комитета сообщило, что вечером в четверг в припаркованном автомобиле в Туле обнаружили тела трех человек. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).“Предварительно это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются”, - отметили в пресс-службе управления.Представитель СУСК отметил, что в машине были обнаружены тела двух женщин и ребенка. На месте трагедии был руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.

https://ria.ru/20210316/televizor-1601534593.html

тула

тульская область

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следственный комитет россии (ск рф), тула, тульская область, происшествия