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СК назвал предварительную причину гибели трех людей в автомобиле в Туле
СК назвал предварительную причину гибели трех людей в автомобиле в Туле
Предварительной причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, рассматриваются и иные версии, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:49
2021-03-18T23:49
следственный комитет россии (ск рф)
тула
тульская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Предварительной причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, рассматриваются и иные версии, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.Ранее региональное управление следственного комитета сообщило, что вечером в четверг в припаркованном автомобиле в Туле обнаружили тела трех человек. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).“Предварительно это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются”, - отметили в пресс-службе управления.Представитель СУСК отметил, что в машине были обнаружены тела двух женщин и ребенка. На месте трагедии был руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.
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следственный комитет россии (ск рф), тула, тульская область, происшествия

СК назвал предварительную причину гибели трех людей в автомобиле в Туле

23:49 18.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Предварительной причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, рассматриваются и иные версии, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Ранее региональное управление следственного комитета сообщило, что вечером в четверг в припаркованном автомобиле в Туле обнаружили тела трех человек. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
“Предварительно это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются”, - отметили в пресс-службе управления.
Представитель СУСК отметил, что в машине были обнаружены тела двух женщин и ребенка. На месте трагедии был руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.
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