https://ria.ru/20210318/szhr-1601844560.html

СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова

СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:48

2021-03-18T16:48

2021-03-18T16:48

соловьев владимир (журналист)

чеченская республика (чечня)

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Кроме того, общественники Чечни назвали материал клеветническим и также обратились к Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". Согласно заявлению Общественной палаты (ОП) Чечни, опубликованном в Instagram, журналисты, "пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться"."Любое СМИ в России в рамках установленных законов может сообщать любую информацию, которую считает важным для общества. С другой стороны, любые наши граждане и общественные организации могут реагировать на сообщения СМИ и каким-то образом, если считают, что средство массовой информации неправильно говорит о чем-то, соответственно, реагировать на это при помощи разных способов, в том числе, конечно, суда, и еще есть Коллегия по жалобам на прессу, в которую я рекомендую обратиться", - прокомментировал происходящее Соловьев.В Коллегию, как отметил глава СЖР, входит более 50 известнейших журналистов. На протяжении уже порядка 15 лет она разбирает серьезнейшие жалобы граждан. Возглавляет комиссию бывший глава СПЧ, секретарь СЖР Михаил Федотов."Что касается напряженных отношений между "Новой газетой" и руководством Чеченской Республики, журналистами Чеченской Республики, я могу сказать о том, что это продолжается уже несколько лет. И я не раз слышал, будучи в Чечне, от наших коллег из Союза журналистов о том, что они действительно возмущаются тем, что пишет конкретно "Новая газета" о ситуации в Чечне, пишет исключительно в отрицательном плане, ничего никогда положительного не сообщает о ситуации в Республике, когда там много есть о чем хорошем сказать", - добавил Соловьев.Несколько лет назад, как напомнил глава СЖР, к нему обратились с просьбой наладить отношения с изданием, предложив даже организовать журналистам поездку по Чечне и осуществить помощь в расследованиях. Соловьев согласился выступить "фактически посредником", поспособствовав обмену телефонами между главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и на тот момент министром информации региона Джамбулатом Умаровым."Я пытался какую-то применить дипломатию скромную с моей стороны. Однако напряженная ситуация продолжается. Конечно, недопустимы угрозы в адрес журналистов. Самое главное - все подобные случаи разбирать мирно, в суде либо в Комиссии по жалобам на прессу", - заявил Соловьев.В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратилась к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.В день выхода материала, послужившего причиной резонанса, журналисты "Новой газеты" пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. Сайт издания сообщает, что в сети опубликовали видео с камеры наблюдения у офиса редакции": "на записи человек в форме курьера "Яндекса" держит велосипед, из заднего колеса которого выходит газ". Полиция Москвы проводит проверку.

https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

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соловьев владимир (журналист), чеченская республика (чечня), союз журналистов россии, общество