Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/szhr-1601844560.html
СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова
СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:48
2021-03-18T16:48
соловьев владимир (журналист)
чеченская республика (чечня)
союз журналистов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Кроме того, общественники Чечни назвали материал клеветническим и также обратились к Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". Согласно заявлению Общественной палаты (ОП) Чечни, опубликованном в Instagram, журналисты, "пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться"."Любое СМИ в России в рамках установленных законов может сообщать любую информацию, которую считает важным для общества. С другой стороны, любые наши граждане и общественные организации могут реагировать на сообщения СМИ и каким-то образом, если считают, что средство массовой информации неправильно говорит о чем-то, соответственно, реагировать на это при помощи разных способов, в том числе, конечно, суда, и еще есть Коллегия по жалобам на прессу, в которую я рекомендую обратиться", - прокомментировал происходящее Соловьев.В Коллегию, как отметил глава СЖР, входит более 50 известнейших журналистов. На протяжении уже порядка 15 лет она разбирает серьезнейшие жалобы граждан. Возглавляет комиссию бывший глава СПЧ, секретарь СЖР Михаил Федотов."Что касается напряженных отношений между "Новой газетой" и руководством Чеченской Республики, журналистами Чеченской Республики, я могу сказать о том, что это продолжается уже несколько лет. И я не раз слышал, будучи в Чечне, от наших коллег из Союза журналистов о том, что они действительно возмущаются тем, что пишет конкретно "Новая газета" о ситуации в Чечне, пишет исключительно в отрицательном плане, ничего никогда положительного не сообщает о ситуации в Республике, когда там много есть о чем хорошем сказать", - добавил Соловьев.Несколько лет назад, как напомнил глава СЖР, к нему обратились с просьбой наладить отношения с изданием, предложив даже организовать журналистам поездку по Чечне и осуществить помощь в расследованиях. Соловьев согласился выступить "фактически посредником", поспособствовав обмену телефонами между главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и на тот момент министром информации региона Джамбулатом Умаровым."Я пытался какую-то применить дипломатию скромную с моей стороны. Однако напряженная ситуация продолжается. Конечно, недопустимы угрозы в адрес журналистов. Самое главное - все подобные случаи разбирать мирно, в суде либо в Комиссии по жалобам на прессу", - заявил Соловьев.В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратилась к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.В день выхода материала, послужившего причиной резонанса, журналисты "Новой газеты" пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. Сайт издания сообщает, что в сети опубликовали видео с камеры наблюдения у офиса редакции": "на записи человек в форме курьера "Яндекса" держит велосипед, из заднего колеса которого выходит газ". Полиция Москвы проводит проверку.
https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html
https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловьев владимир (журналист), чеченская республика (чечня), союз журналистов россии, общество

СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова

16:48 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.
Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Кроме того, общественники Чечни назвали материал клеветническим и также обратились к Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". Согласно заявлению Общественной палаты (ОП) Чечни, опубликованном в Instagram, журналисты, "пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться".
Бойцы полка специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 13:22
Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд
"Любое СМИ в России в рамках установленных законов может сообщать любую информацию, которую считает важным для общества. С другой стороны, любые наши граждане и общественные организации могут реагировать на сообщения СМИ и каким-то образом, если считают, что средство массовой информации неправильно говорит о чем-то, соответственно, реагировать на это при помощи разных способов, в том числе, конечно, суда, и еще есть Коллегия по жалобам на прессу, в которую я рекомендую обратиться", - прокомментировал происходящее Соловьев.
В Коллегию, как отметил глава СЖР, входит более 50 известнейших журналистов. На протяжении уже порядка 15 лет она разбирает серьезнейшие жалобы граждан. Возглавляет комиссию бывший глава СПЧ, секретарь СЖР Михаил Федотов.
"Что касается напряженных отношений между "Новой газетой" и руководством Чеченской Республики, журналистами Чеченской Республики, я могу сказать о том, что это продолжается уже несколько лет. И я не раз слышал, будучи в Чечне, от наших коллег из Союза журналистов о том, что они действительно возмущаются тем, что пишет конкретно "Новая газета" о ситуации в Чечне, пишет исключительно в отрицательном плане, ничего никогда положительного не сообщает о ситуации в Республике, когда там много есть о чем хорошем сказать", - добавил Соловьев.
Несколько лет назад, как напомнил глава СЖР, к нему обратились с просьбой наладить отношения с изданием, предложив даже организовать журналистам поездку по Чечне и осуществить помощь в расследованиях. Соловьев согласился выступить "фактически посредником", поспособствовав обмену телефонами между главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и на тот момент министром информации региона Джамбулатом Умаровым.
Помощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании Грозный Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 18:43
В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа
"Я пытался какую-то применить дипломатию скромную с моей стороны. Однако напряженная ситуация продолжается. Конечно, недопустимы угрозы в адрес журналистов. Самое главное - все подобные случаи разбирать мирно, в суде либо в Комиссии по жалобам на прессу", - заявил Соловьев.
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратилась к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
В день выхода материала, послужившего причиной резонанса, журналисты "Новой газеты" пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. Сайт издания сообщает, что в сети опубликовали видео с камеры наблюдения у офиса редакции": "на записи человек в форме курьера "Яндекса" держит велосипед, из заднего колеса которого выходит газ". Полиция Москвы проводит проверку.
 
Соловьев Владимир (журналист)Чеченская республика (Чечня)Союз журналистов РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния