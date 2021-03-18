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Четверым задержанным на несогласованной акции в Москве продлили арест
Четверым задержанным на несогласованной акции в Москве продлили арест
Басманный суд Москвы продлил до 23 июня меру пресечения в виде домашнего ареста четырем фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:24
2021-03-18T13:41
кира ярмыш
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня меру пресечения в виде домашнего ареста четырем фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш К.А., Алехиной М.В., Степанова О.О., Барановского Д.С. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.Таким образом, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, координатор московского штаба Навального и его соратник Олег Степанов и Дмитрий Барановский не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.Ходатайства следствия о продлении мер пресечения остальным фигурантам суд рассмотрит завтра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
https://ria.ru/20210225/vasileva-1598930025.html
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кира ярмыш, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия

Четверым задержанным на несогласованной акции в Москве продлили арест

13:24 18.03.2021 (обновлено: 13:41 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня меру пресечения в виде домашнего ареста четырем фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш К.А., Алехиной М.В., Степанова О.О., Барановского Д.С. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.
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Таким образом, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, координатор московского штаба Навального и его соратник Олег Степанов и Дмитрий Барановский не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.
Ходатайства следствия о продлении мер пресечения остальным фигурантам суд рассмотрит завтра.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
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Кира ЯрмышPussy RiotМария АлехинаМоскваПроисшествия
 
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