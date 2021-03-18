https://ria.ru/20210318/sud-1601803143.html

Четверым задержанным на несогласованной акции в Москве продлили арест

Четверым задержанным на несогласованной акции в Москве продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня меру пресечения в виде домашнего ареста четырем фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:24

2021-03-18T13:24

2021-03-18T13:41

кира ярмыш

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595510539_0:168:1929:1253_1920x0_80_0_0_5754cc83a3d96beecaa737f61d556845.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня меру пресечения в виде домашнего ареста четырем фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш К.А., Алехиной М.В., Степанова О.О., Барановского Д.С. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.Таким образом, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, координатор московского штаба Навального и его соратник Олег Степанов и Дмитрий Барановский не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.Ходатайства следствия о продлении мер пресечения остальным фигурантам суд рассмотрит завтра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.

https://ria.ru/20210225/vasileva-1598930025.html

https://ria.ru/20210225/sud-1598903273.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кира ярмыш, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия