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США заявили, что не боятся соперничества с Россией

США заявили, что не боятся соперничества с Россией

США хотят предсказуемых отношений с РФ, но не боятся соперничества, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:13

2021-03-18T21:13

2021-03-18T21:22

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США хотят предсказуемых отношений с РФ, но не боятся соперничества, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер."Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений - мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", - сказала Портер на брифинге."Учитывая поведение России в последние пару месяцев, будут, очевидно, области и элементы отношений, которые являются соперническими. Мы их не будем чураться", - сказала Портер.При этом, по ее словам, США будут пользоваться возможностями для конструктивного сотрудничества и консультироваться с партнерами и союзниками по поведению России, которое они считают "выходящим за рамки".

https://ria.ru/20210318/psaki-1601888267.html

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2021

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в мире, россия, сша