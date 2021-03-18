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США заявили, что не боятся соперничества с Россией
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
США хотят предсказуемых отношений с РФ, но не боятся соперничества, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:13
2021-03-18T21:22
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США хотят предсказуемых отношений с РФ, но не боятся соперничества, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер."Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений - мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", - сказала Портер на брифинге."Учитывая поведение России в последние пару месяцев, будут, очевидно, области и элементы отношений, которые являются соперническими. Мы их не будем чураться", - сказала Портер.При этом, по ее словам, США будут пользоваться возможностями для конструктивного сотрудничества и консультироваться с партнерами и союзниками по поведению России, которое они считают "выходящим за рамки".
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в мире, россия, сша

США заявили, что не боятся соперничества с Россией

21:13 18.03.2021 (обновлено: 21:22 18.03.2021)
 
© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / teamtime
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США хотят предсказуемых отношений с РФ, но не боятся соперничества, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер.
"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений - мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", - сказала Портер на брифинге.
"Учитывая поведение России в последние пару месяцев, будут, очевидно, области и элементы отношений, которые являются соперническими. Мы их не будем чураться", - сказала Портер.
При этом, по ее словам, США будут пользоваться возможностями для конструктивного сотрудничества и консультироваться с партнерами и союзниками по поведению России, которое они считают "выходящим за рамки".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 20:49
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
 
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