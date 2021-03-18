https://ria.ru/20210318/ssha-1601825165.html

США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин

США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин

Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:11

2021-03-18T15:11

2021-03-18T19:14

владимир путин

япония

хиросима (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600791726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad434cf51cbc9f245ae9f3d466cff118.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин."Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки"."Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601818186.html

япония

хиросима (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, япония, хиросима (город), сша, в мире