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США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин
США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин
Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:11
2021-03-18T19:14
владимир путин
япония
хиросима (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин."Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки"."Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601818186.html
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владимир путин, япония, хиросима (город), сша, в мире

США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин

15:11 18.03.2021 (обновлено: 19:14 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин.
"Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.
Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки".
"Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.
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Владимир ПутинЯпонияХиросима (город)СШАВ мире
 
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