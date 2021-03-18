https://ria.ru/20210318/ssha-1601825165.html
США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин
США обвиняют другие страны для решения внутренних задач, заявил Путин
Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:11
2021-03-18T15:11
2021-03-18T19:14
владимир путин
япония
хиросима (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600791726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad434cf51cbc9f245ae9f3d466cff118.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи, считает президент РФ Владимир Путин."Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.Путин напомнил, что США - "единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки"."Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601818186.html
япония
хиросима (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600791726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63f87d1dd94bc3f4b7fe5c6803a7e63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, япония, хиросима (город), сша, в мире