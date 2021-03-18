https://ria.ru/20210318/ssha-1601741154.html

В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США

В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США

Отдельные непродуманные заявления американских лидеров ставят под угрозу обрушения отношения России и США, говорится в заявлении посольства в Вашингтоне в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:58

2021-03-18T02:58

2021-03-18T10:40

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отдельные непродуманные заявления американских лидеров ставят под угрозу обрушения отношения России и США, говорится в заявлении посольства в Вашингтоне в Facebook.Ранее на фоне расширения санкций против Москвы МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него. При этом во внешнеполитическом ведомстве стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".Посольство в Вашингтоне сообщило, что Антонов вылетит в Москву 20 марта.В дипмиссии отметили, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".В посольстве подчеркнули, что выступают за налаживание диалога с США, напомнив, что обе страны являются членами Совбеза ООН и несут "особую ответственность за международный мир и безопасность".Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя приглашение Анатолия Антонова на консультации в Москву, заявила, что не припомнит такой ситуации. Санкции СШАВ среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.

https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601697657.html

https://ria.ru/20210305/antonov-1600014957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире