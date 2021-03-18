https://ria.ru/20210318/ss-1601737372.html

Посольство РФ в Латвии осудило мероприятие с чествованием легионеров СС

Посольство РФ в Латвии осудило мероприятие с чествованием легионеров СС

Посольство России в Латвии осудило мероприятие по чествованию легионеров "Ваффен СС", которое прошло в Риге, несмотря на ограничения из-за COVID-19. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T00:37

2021-03-18T00:37

2021-03-18T00:37

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РИГА, 18 мар – РИА Новости. Посольство России в Латвии осудило мероприятие по чествованию легионеров "Ваффен СС", которое прошло в Риге, несмотря на ограничения из-за COVID-19.Несколько десятков человек 16 марта возложили цветы к Памятнику свободы в Риге в связи с так называемым днем легионера "Ваффен СС".В диппредставительстве также отметили, что считают недопустимыми и глубоко аморальными любые попытки оправдать злодеяния против мирного населения эсэсовских палачей, признанных Нюрнбергским трибуналом "ответственными за множество убийств и зверств на оккупированных территориях".Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. В этом году массовые мероприятия в Латвии запрещены, так как в стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ранее в Думу было подано две заявки на проведение шествия легионеров и пикет антифашистов, но затем стороны их отозвали из-за угрозы распространения инфекции.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.

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россия, латвия, рига, в мире