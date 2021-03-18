Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/ss-1601737372.html
Посольство РФ в Латвии осудило мероприятие с чествованием легионеров СС
Посольство РФ в Латвии осудило мероприятие с чествованием легионеров СС
Посольство России в Латвии осудило мероприятие по чествованию легионеров "Ваффен СС", которое прошло в Риге, несмотря на ограничения из-за COVID-19. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:37
2021-03-18T00:37
россия
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601541926_0:234:3020:1933_1920x0_80_0_0_de20b83fc88a20271e83c94d38c10ae0.jpg
РИГА, 18 мар – РИА Новости. Посольство России в Латвии осудило мероприятие по чествованию легионеров "Ваффен СС", которое прошло в Риге, несмотря на ограничения из-за COVID-19.Несколько десятков человек 16 марта возложили цветы к Памятнику свободы в Риге в связи с так называемым днем легионера "Ваффен СС".В диппредставительстве также отметили, что считают недопустимыми и глубоко аморальными любые попытки оправдать злодеяния против мирного населения эсэсовских палачей, признанных Нюрнбергским трибуналом "ответственными за множество убийств и зверств на оккупированных территориях".Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. В этом году массовые мероприятия в Латвии запрещены, так как в стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ранее в Думу было подано две заявки на проведение шествия легионеров и пикет антифашистов, но затем стороны их отозвали из-за угрозы распространения инфекции.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
https://ria.ru/20200318/1568760861.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601541926_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_0c8d3ea02d0ec4841560c185f3ad8edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, латвия, рига, в мире

Посольство РФ в Латвии осудило мероприятие с чествованием легионеров СС

00:37 18.03.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге
Сторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 18 мар – РИА Новости. Посольство России в Латвии осудило мероприятие по чествованию легионеров "Ваффен СС", которое прошло в Риге, несмотря на ограничения из-за COVID-19.
Несколько десятков человек 16 марта возложили цветы к Памятнику свободы в Риге в связи с так называемым днем легионера "Ваффен СС".

"Шестнадцатого марта в Латвии в очередной раз состоялись мероприятия по чествованию ветеранов латышского добровольческого легиона "Ваффен СС". Хотя нынешняя акция не имела былого размаха и явно не находит широкой поддержки в современном латвийском обществе, действующие в стране ограничения все же не помешали наиболее преданным почитателям "подвигов" бывших эсэсовцев возложить венки к Памятнику свободы. Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского сейма, представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!" - сказано в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве также отметили, что считают недопустимыми и глубоко аморальными любые попытки оправдать злодеяния против мирного населения эсэсовских палачей, признанных Нюрнбергским трибуналом "ответственными за множество убийств и зверств на оккупированных территориях".
Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. В этом году массовые мероприятия в Латвии запрещены, так как в стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ранее в Думу было подано две заявки на проведение шествия легионеров и пикет антифашистов, но затем стороны их отозвали из-за угрозы распространения инфекции.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
Шествие участников легиона Ваффен СС в Риге - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта 2020, 07:4975 лет Великой Победы
Бывший латвийский член войск СС назвал ошибкой службу нацистам
 
РоссияЛатвияРигаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Песков заявил, что обращение полка имени Кадырова к Путину не по адресу
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
Лента новостейМолния