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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/sputnik-1601750364.html
Главы трех немецких земель высказались за регистрацию "Спутника V"
Главы трех немецких земель высказались за регистрацию "Спутника V"
Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — призвали медицинские власти одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:42
2021-03-18T10:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
михаэль кречмер
тюрингия
саксония-анхальт
саксония
германия
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — призвали медицинские власти одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом они сообщили газетам медиагруппы Funke.Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что решение об одобрении остается за Европейским агентством лекарственных средств (EMA). "Но суть одна: в борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые безопасны, эффективны и таким образом помогут преодолеть пандемию", — считает Хазелофф.По его словам, вопрос происхождения препарата не играет роли, так как речь идет о человеческом здоровье. Хазелофф отметил, что еще в детстве привился российской вакциной от полиомиелита.Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов заметил, что зависимость Германии от вакцины производства компании AstraZeneca ослабляет стратегию по вакцинации. Он считает "Спутник V" необходимой альтернативой этому препарату, который оказался в центре полемики из-за осложнений. Накануне ряд европейских стран приостановили использование партии вакцины после случаев смертей привитых пациентов из-за тромбоэмболии."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, михаэль кречмер, тюрингия, саксония-анхальт, саксония, германия, в мире

Главы трех немецких земель высказались за регистрацию "Спутника V"

08:42 18.03.2021 (обновлено: 10:59 18.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — призвали медицинские власти одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом они сообщили газетам медиагруппы Funke.

"Россия — великая научная страна, я нисколько не сомневаюсь, что российская наука способна произвести эффективную вакцину", — заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что решение об одобрении остается за Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
"Но суть одна: в борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые безопасны, эффективны и таким образом помогут преодолеть пандемию", — считает Хазелофф.
По его словам, вопрос происхождения препарата не играет роли, так как речь идет о человеческом здоровье. Хазелофф отметил, что еще в детстве привился российской вакциной от полиомиелита.
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"Самая жесть". К чему в Европе привыкли за время карантина
Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов заметил, что зависимость Германии от вакцины производства компании AstraZeneca ослабляет стратегию по вакцинации. Он считает "Спутник V" необходимой альтернативой этому препарату, который оказался в центре полемики из-за осложнений. Накануне ряд европейских стран приостановили использование партии вакцины после случаев смертей привитых пациентов из-за тромбоэмболии.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Михаэль КречмерТюрингияСаксония-АнхальтСаксонияГерманияВ мире
 
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