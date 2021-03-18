https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html

Врач оценил влияние коронавируса на сон

Врач оценил влияние коронавируса на сон

Число людей, страдающих бессонницей, выросло в связи с пандемией, причем нарастало лавинообразно, рассказал президент Российского общества сомнологов,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:17

2021-03-18T12:17

2021-03-18T12:17

распространение коронавируса

роман бузунов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число людей, страдающих бессонницей, выросло в связи с пандемией, причем нарастало лавинообразно, рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов."Если в апреле приблизительно еще запросов не было - бессонница после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали и сейчас вот март 2021 года 3-4 тысячи запросов в месяц прямо конкретно - бессонница после коронавируса. То есть однозначно частота бессонниц существенно наросла", - сказал Бузунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной ко Всемирному дню сна, отмечаемому 19 марта.По его словам, сам коронавирус - это тяжелый психологический стресс, может приводить к тревогам, депрессиям и бессоннице. Споры о том, повреждает ли коронавирус центры сна, еще идут, отметил эксперт. Прямое воздействие вируса на центры, регулирующие сон, еще не доказано.Гораздо больше людей, которые коронавирусом не болели, но все равно имеют бессонницу, в том числе в связи со стрессом из-за "токсического информационного облака", добавил Бузунов.

https://ria.ru/20210225/son-1598854354.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бузунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество