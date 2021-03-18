https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
Врач оценил влияние коронавируса на сон
Врач оценил влияние коронавируса на сон
Число людей, страдающих бессонницей, выросло в связи с пандемией, причем нарастало лавинообразно, рассказал президент Российского общества сомнологов,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:17
2021-03-18T12:17
2021-03-18T12:17
распространение коронавируса
роман бузунов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число людей, страдающих бессонницей, выросло в связи с пандемией, причем нарастало лавинообразно, рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов."Если в апреле приблизительно еще запросов не было - бессонница после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали и сейчас вот март 2021 года 3-4 тысячи запросов в месяц прямо конкретно - бессонница после коронавируса. То есть однозначно частота бессонниц существенно наросла", - сказал Бузунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной ко Всемирному дню сна, отмечаемому 19 марта.По его словам, сам коронавирус - это тяжелый психологический стресс, может приводить к тревогам, депрессиям и бессоннице. Споры о том, повреждает ли коронавирус центры сна, еще идут, отметил эксперт. Прямое воздействие вируса на центры, регулирующие сон, еще не доказано.Гораздо больше людей, которые коронавирусом не болели, но все равно имеют бессонницу, в том числе в связи со стрессом из-за "токсического информационного облака", добавил Бузунов.
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роман бузунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Число людей, страдающих бессонницей, выросло в связи с пандемией, причем нарастало лавинообразно, рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов
.
"Если в апреле приблизительно еще запросов не было - бессонница после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали и сейчас вот март 2021 года 3-4 тысячи запросов в месяц прямо конкретно - бессонница после коронавируса. То есть однозначно частота бессонниц существенно наросла", - сказал Бузунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной ко Всемирному дню сна, отмечаемому 19 марта.
По его словам, сам коронавирус - это тяжелый психологический стресс, может приводить к тревогам, депрессиям и бессоннице. Споры о том, повреждает ли коронавирус центры сна, еще идут, отметил эксперт. Прямое воздействие вируса на центры, регулирующие сон, еще не доказано.
Гораздо больше людей, которые коронавирусом не болели, но все равно имеют бессонницу, в том числе в связи со стрессом из-за "токсического информационного облака", добавил Бузунов.