Сноуден подаст документы на российское гражданство
11:20 18.03.2021 (обновлено: 11:24 18.03.2021)
© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
© AP Photo / Marco Garcia
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена.
"Документы подготовили", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готовы ли документы Сноудена для подачи на получение российского гражданства.
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По его словам, в ближайшее время они будут переданы на рассмотрение.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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