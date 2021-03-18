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Сноуден подаст документы на российское гражданство
Сноуден подаст документы на российское гражданство
Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:20
2021-03-18T11:24
россия
эдвард сноуден
анатолий кучерена
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сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена."Документы подготовили", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готовы ли документы Сноудена для подачи на получение российского гражданства.По его словам, в ближайшее время они будут переданы на рассмотрение.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593780758.html
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россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, шереметьево (аэропорт), сша

Сноуден подаст документы на российское гражданство

11:20 18.03.2021 (обновлено: 11:24 18.03.2021)
 
© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Marco Garcia
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена.
"Документы подготовили", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готовы ли документы Сноудена для подачи на получение российского гражданства.
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По его словам, в ближайшее время они будут переданы на рассмотрение.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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РоссияЭдвард СноуденАнатолий КучеренаШереметьево (аэропорт)США
 
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