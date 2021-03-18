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Скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле
Скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле
Бурение первых скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой планируется начать в апреле, проектные работы уже проведены, рассказал вице-премьер Марат... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:04
2021-03-18T18:04
азовское море
росгеология
марат хуснуллин
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бурение первых скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой планируется начать в апреле, проектные работы уже проведены, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.Путин провел телемост о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе"Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин, также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце, хочу сказать, выйдем уже на бурение первых скважен. Это такая серьезная работа, которая нам серьезно может помочь", - рассказал Хуснуллин.Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков сообщил, что с 15 апреля морские суда начинают комплексное геологическое изучение Азовского моря для получения пресной воды под дном.Президент спросил у вице-премьера про оценку дебета воды под дном Азовского моря."Владимир Владимирович, там огромные запасы, мы в этом уже уверены. Ключевой вопрос: на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. Мы сейчас как раз с "Росгеологией" это очень подробно обсуждаем, проведя эту работу будем понимать", - сказал Хуснуллин."У нас есть возможность в наш крымский водоканал попробовать подать эту воду, тогда у нас большая часть региона будет обеспечена дополнительным объемом воды. Большая сложная работа, но потенциал у нас там есть. Сколько будет - мы к июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега. Это ключевая задача - на какой удаленности от берега", - добавил вице-премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/krym-1601842854.html
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азовское море, росгеология, марат хуснуллин, республика крым, севастополь, общество

Скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле

18:04 18.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАзовское побережье в Крыму
Азовское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бурение первых скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой планируется начать в апреле, проектные работы уже проведены, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин провел телемост о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе
"Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин, также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце, хочу сказать, выйдем уже на бурение первых скважен. Это такая серьезная работа, которая нам серьезно может помочь", - рассказал Хуснуллин.
Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков сообщил, что с 15 апреля морские суда начинают комплексное геологическое изучение Азовского моря для получения пресной воды под дном.
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"Владимир Владимирович, там огромные запасы, мы в этом уже уверены. Ключевой вопрос: на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. Мы сейчас как раз с "Росгеологией" это очень подробно обсуждаем, проведя эту работу будем понимать", - сказал Хуснуллин.
"У нас есть возможность в наш крымский водоканал попробовать подать эту воду, тогда у нас большая часть региона будет обеспечена дополнительным объемом воды. Большая сложная работа, но потенциал у нас там есть. Сколько будет - мы к июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега. Это ключевая задача - на какой удаленности от берега", - добавил вице-премьер.
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Азовское мореРосгеологияМарат ХуснуллинРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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