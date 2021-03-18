https://ria.ru/20210318/seminar-1601837274.html
АНО "РСВ" планирует создать с вузами Центры компетенций для студентов
АНО "РСВ" планирует создать с вузами Центры компетенций для студентов
Платформа "Россия – страна возможностей" проведет 9-10 апреля в Сочи проектный семинар с ректорами российских вузов, на котором будут обсуждаться совместная... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:29
2021-03-18T16:29
2021-03-18T16:29
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей" проведет 9-10 апреля в Сочи проектный семинар с ректорами российских вузов, на котором будут обсуждаться совместная реализация программы создания Центров компетенций для студентов, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров."Работодатели часто отмечают, что российские вузы дают превосходные hard skills, но на выходе выпускникам не хватает как раз востребованных сегодня soft skills. Поэтому АНО "Россия – страна возможностей" совместно с ведущими университетами и запускает проект по созданию Центров компетенций", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова на форуме "Университеты и развитие геостратегических территорий России" в Якутске.В рамках проекта предполагается создать специализированные центры на базе университетов, где студенты будут проходить тестирование своих лидерских и управленческих навыков и компетенций. Это позволит построить профиль каждого студента, на основе которого Центры компетенций предложат им личные образовательные траектории и помогут подобрать необходимые образовательные программы. Центры компетенций станут своего рода посредниками между студентами и работодателями, ребятам будут предлагать места для трудоустройства непосредственно в том регионе, где они учатся и живут, пояснил Комиссаров.АНО "Россия – страна возможностей" обеспечит методологическую поддержку и подготовит необходимые материалы. Образовательные треки будут создавать либо сами вузы, либо совместно с Мастерской управления "Сенеж", либо во взаимодействии с Департаментом методологии и оценки АНО "РСВ".
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, образование - общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости
. Платформа "Россия – страна возможностей" проведет 9-10 апреля в Сочи проектный семинар с ректорами российских вузов, на котором будут обсуждаться совместная реализация программы создания Центров компетенций для студентов, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров
.
"Работодатели часто отмечают, что российские вузы дают превосходные hard skills, но на выходе выпускникам не хватает как раз востребованных сегодня soft skills. Поэтому АНО "Россия – страна возможностей" совместно с ведущими университетами и запускает проект по созданию Центров компетенций", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова на форуме "Университеты и развитие геостратегических территорий России" в Якутске.
В рамках проекта предполагается создать специализированные центры на базе университетов, где студенты будут проходить тестирование своих лидерских и управленческих навыков и компетенций. Это позволит построить профиль каждого студента, на основе которого Центры компетенций предложат им личные образовательные траектории и помогут подобрать необходимые образовательные программы. Центры компетенций станут своего рода посредниками между студентами и работодателями, ребятам будут предлагать места для трудоустройства непосредственно в том регионе, где они учатся и живут, пояснил Комиссаров.
АНО "Россия – страна возможностей" обеспечит методологическую поддержку и подготовит необходимые материалы. Образовательные треки будут создавать либо сами вузы, либо совместно с Мастерской управления "Сенеж", либо во взаимодействии с Департаментом методологии и оценки АНО "РСВ".
"До конца календарного года планируется совместная разработка части образовательных треков, а в некоторых вузах такие образовательные программы уже интегрированы в учебные планы. Личные образовательные траектории позволят студентам развивать уже имеющиеся у них навыки и компетенции, а также приобретать новые – востребованные у работодателей", – добавил Комиссаров.