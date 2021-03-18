https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601898059.html
Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"
Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"
Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:34
2021-03-18T22:34
2021-03-18T22:34
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sevpotok-1601883407.html
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северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, экономика