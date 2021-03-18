https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601898059.html

Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"

Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"

Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T22:34

2021-03-18T22:34

2021-03-18T22:34

северный поток — 2

балтийское море

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sevpotok-1601883407.html

балтийское море

сша

украина

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северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, экономика