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Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"
Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"
Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:34
2021-03-18T22:34
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, экономика

Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"

22:34 18.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.
Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.
Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 20:08
СМИ: ФРГ предлагают США помощь Украине "в обмен" на "Северный поток-2"
 
Северный поток — 2Балтийское мореСШАУкраинаЭкономика
 
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