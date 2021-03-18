https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601744463.html

Эксперт рассказал, зачем США расширяют антироссийские санкции

Эксперт рассказал, зачем США расширяют антироссийские санкции

Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:16

2021-03-18T06:16

2021-03-18T06:16

россия

сша

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Согласно заявлению, торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.По словам Звагельского, ожидать от администрации президента США Джозефа Байдена, что она будет вести себя как-то иначе – странно. "США с самого начала анонсировали, что будут занимать достаточно жесткую политику по поводу, с их точки зрения, неправомерности судебных процессов", - напомнил он.Звагельский считает, что США не собираются вводить серьезных санкций против России. "Никаких запретительных механизмов по запрету экспорта нефти и газа, всего того, что составляет основу нашего бюджета, Америка не включала и включать не будет. Во-первых, это опасно. Во-вторых, невыгодно", - подчеркнул он."Исходя из этого, можно сделать вывод, что введение новых санкций никак не повлияет на инвестклимат. Кто занимается инвестициями в России – ведут более рискованные проекты, нежели если бы они инвестировали, к примеру, в Европу. Они и понимают, что из-за этого риска получают гораздо больше дивидендов. Каждый рискует настолько, насколько он готов рисковать. А будут санкции или нет, всем глубоко наплевать", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601691304.html

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601403466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экономика