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Эксперт рассказал, зачем США расширяют антироссийские санкции
Эксперт рассказал, зачем США расширяют антироссийские санкции
Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:16
2021-03-18T06:16
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Согласно заявлению, торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.По словам Звагельского, ожидать от администрации президента США Джозефа Байдена, что она будет вести себя как-то иначе – странно. "США с самого начала анонсировали, что будут занимать достаточно жесткую политику по поводу, с их точки зрения, неправомерности судебных процессов", - напомнил он.Звагельский считает, что США не собираются вводить серьезных санкций против России. "Никаких запретительных механизмов по запрету экспорта нефти и газа, всего того, что составляет основу нашего бюджета, Америка не включала и включать не будет. Во-первых, это опасно. Во-вторых, невыгодно", - подчеркнул он."Исходя из этого, можно сделать вывод, что введение новых санкций никак не повлияет на инвестклимат. Кто занимается инвестициями в России – ведут более рискованные проекты, нежели если бы они инвестировали, к примеру, в Европу. Они и понимают, что из-за этого риска получают гораздо больше дивидендов. Каждый рискует настолько, насколько он готов рисковать. А будут санкции или нет, всем глубоко наплевать", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601691304.html
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россия, сша, экономика

Эксперт рассказал, зачем США расширяют антироссийские санкции

06:16 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.
Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Согласно заявлению, торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 17:45
МИД прокомментировал расширение санкций США против России
По словам Звагельского, ожидать от администрации президента США Джозефа Байдена, что она будет вести себя как-то иначе – странно. "США с самого начала анонсировали, что будут занимать достаточно жесткую политику по поводу, с их точки зрения, неправомерности судебных процессов", - напомнил он.
"Но на самом деле Штаты борются не за соблюдение прав человека в России, все это - большая давнишняя игра, в угоду тех или иных транснациональных экономических групп: не более, чем раскачивание экономического древа, чтобы колебались курсы акций, валют, биткоина. И в данном случае любой повод объявить санкции – это всего лишь инструмент для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал", - уверен собеседник агентства.
Звагельский считает, что США не собираются вводить серьезных санкций против России. "Никаких запретительных механизмов по запрету экспорта нефти и газа, всего того, что составляет основу нашего бюджета, Америка не включала и включать не будет. Во-первых, это опасно. Во-вторых, невыгодно", - подчеркнул он.
"Исходя из этого, можно сделать вывод, что введение новых санкций никак не повлияет на инвестклимат. Кто занимается инвестициями в России – ведут более рискованные проекты, нежели если бы они инвестировали, к примеру, в Европу. Они и понимают, что из-за этого риска получают гораздо больше дивидендов. Каждый рискует настолько, насколько он готов рисковать. А будут санкции или нет, всем глубоко наплевать", - заключил эксперт.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 02:03
Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
 
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