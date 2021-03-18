https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг

"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг

Вашингтон опять грозит Москве санкциями — теперь против суверенного госдолга. К американцам готовы присоединиться и англичане. Запрет иностранным инвесторам... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:00

2021-03-18T08:00

2021-03-18T07:58

санкции

euroclear

министерство финансов сша

максим решетников

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон опять грозит Москве санкциями — теперь против суверенного госдолга. К американцам готовы присоединиться и англичане. Запрет иностранным инвесторам покупать российские облигации — жесткое ограничение. Насколько это опасно для отечественной экономики — в материале РИА Новости.Опять за староеВ начале марта стало известно, что США и Великобритания хотят в очередной раз усилить давление на Москву — в частности, лишить российский госдолг доступа к западным инвесторам.Об этом за океаном рассуждали давно. Эксперты выделяли два возможных сценария: первый — запрет на все облигации федерального займа (ОФЗ), в том числе уже приобретенные, второй — лишь на покупку новых. Полное эмбарго, конечно, самый жесткий вариант, но он нанес бы серьезный ущерб американским и европейским финансовым компаниям.В итоге Вашингтон предпочел компромисс и в августе 2019-го под предлогом "дела Скрипалей" запретил американским банкам участвовать в первичных размещениях российских госбумаг, а также кредитовать правительство России. Однако сделки на вторичном рынке это не затронуло.Таким образом, возможность входа иностранцев на российский рынок сохранилась: они могут покупать долговые инструменты и акции отечественных эмитентов "на стороне".Но победа кандидата Демократической партии на президентских выборах изменила ситуацию.И вот Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает: "США и Великобритания готовят дополнительные антироссийские санкции". На этот раз в связи с "делом Навального". И речь идет об ограничениях вплоть до "экстремальных мер против суверенного долга страны"."Если выяснится, что Россия опять нарушила международный запрет на применение химического оружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос об этих санкциях в сотрудничестве с Европой", — уточняет агентство.Это не критичноО чем конкретно идет речь, пока неясно, но вторичный рынок ОФЗ вряд ли пострадает: это ударило бы в первую очередь по западным инвесторам — крупным держателям ценных бумаг, предупредили в Минэкономразвития. Для России же все возможные санкции не критичны.Сейчас доля западных инвесторов в ОФЗ — 23%. Как подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников, изменение этого показателя не способно сильно осложнить финансовую ситуацию в стране."Санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание западных инвесторов… Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", — уточнил представитель ведомства.Главное негативное последствие — ослабление рубля: спрос нерезидентов и иностранцев на российскую валюту упадет. Однако эффект от выхода западных инвесторов из российского госдолга будет краткосрочным."Сейчас рубль дешевле на пять-семь процентов своих фундаментальных значений, то есть санкции уже заложены в цену российской валюты. Это не исключает панического выхода западного капитала и падения рубля и фондового рынка на пять процентов, однако с последующим восстановлением", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.Обходные путиАналитики также напоминают, что заинтересованные в ОФЗ западные инвесторы давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения."Санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что лишь в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами. — Прим. ред.) Минфина США способно контролировать их выполнение. Запрет на ОФЗ бесполезен, потому что инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы (обмены платежами или активами. — Прим. ред.), привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", — объяснил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев. Один из возможных механизмов противодействия санкциям — использование компаний с особым статусом, не раскрывающих конечных бенефициаров. Кроме того, нерезидентам ничто не мешает задействовать криптовалюты или иные цифровые активы.

https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600630758.html

https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, euroclear, министерство финансов сша, максим решетников, джо байден, сша, экономика