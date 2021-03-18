https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html
Во Внуково аварийно сел самолет
Во Внуково аварийно сел самолет
Бизнес-джет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:48
2021-03-18T18:48
2021-03-18T20:12
внуково
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-джет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил источник РИА Новости."Во Внуково после посадки самолета Hawker 900XP Ницца — Москва при рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", — сказал источник.По словам собеседника агентства, никто не пострадал. Самолет отбуксируют на стоянку. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.По данным источника, эксплуатантом самолета является Classic Jet (Литва).В аэропорту уточнили, что рейс совершался без пассажиров.
https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html
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внуково, москва, происшествия
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-джет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил источник РИА Новости.
"Во Внуково после посадки самолета Hawker 900XP Ницца — Москва при рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", — сказал источник.
По словам собеседника агентства, никто не пострадал. Самолет отбуксируют на стоянку. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.
По данным источника, эксплуатантом самолета является Classic Jet (Литва).
В аэропорту уточнили, что рейс совершался без пассажиров.