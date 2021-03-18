https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html

Во Внуково аварийно сел самолет

Во Внуково аварийно сел самолет

Бизнес-джет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:48

2021-03-18T18:48

2021-03-18T20:12

внуково

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-джет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил источник РИА Новости."Во Внуково после посадки самолета Hawker 900XP Ницца — Москва при рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", — сказал источник.По словам собеседника агентства, никто не пострадал. Самолет отбуксируют на стоянку. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.По данным источника, эксплуатантом самолета является Classic Jet (Литва).В аэропорту уточнили, что рейс совершался без пассажиров.

https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внуково, москва, происшествия