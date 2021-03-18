Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:55 18.03.2021 (обновлено: 12:56 18.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Бывший грузинский президент, глава украинского исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили назвал "аморальными идиотами" экс-посла США Яна Келли и депутатов Европарламента, которые советовали ему не вмешиваться в грузинскую политику.
"Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами", – сказал он в эфире телекомпании "ТВ Пирвели", комментируя по их просьбе советы американского и европейских чиновников.
Экс-президент добавил, что его абсолютно не волнует чужое мнение.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
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Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. Позднее Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.