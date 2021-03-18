https://ria.ru/20210318/ryba-1601747306.html

В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси

В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси

Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T07:41

2021-03-18T07:41

2021-03-18T07:41

приморский край

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал РИА Новости представитель краевого правительства.РБК в четверг сообщило, что дальневосточные компании предупредили о рисках сбоев в промысле сардин иваси и увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Издание отмечает, что, согласно постановлению правительства, до 1 января 2022 года все суда, построенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза и добывающие рыбу в России, должны пройти таможенное декларирование, без этого они не получат квоты."В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - прокомментировал Корко, чьи слова РИА Новости привели в правительстве региона.Там отметили, что, например, по данным компании "Доброфлот", она не планирует прекращать промысел иваси. Готовая продукция из этой рыбы будет регулярно поставляется на берег."Сейчас приморцы могут приобрести в магазинах консервы из иваси по 54,75 рубля за банку. Пресервы - от 185 рублей за 580-граммовую банку", - уточнил собеседник.

https://ria.ru/20210225/solodov-1598867935.html

приморский край

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приморский край, экономика