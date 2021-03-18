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В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси
В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси
Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T07:41
2021-03-18T07:41
2021-03-18T07:41
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал РИА Новости представитель краевого правительства.РБК в четверг сообщило, что дальневосточные компании предупредили о рисках сбоев в промысле сардин иваси и увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Издание отмечает, что, согласно постановлению правительства, до 1 января 2022 года все суда, построенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза и добывающие рыбу в России, должны пройти таможенное декларирование, без этого они не получат квоты."В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - прокомментировал Корко, чьи слова РИА Новости привели в правительстве региона.Там отметили, что, например, по данным компании "Доброфлот", она не планирует прекращать промысел иваси. Готовая продукция из этой рыбы будет регулярно поставляется на берег."Сейчас приморцы могут приобрести в магазинах консервы из иваси по 54,75 рубля за банку. Пресервы - от 185 рублей за 580-граммовую банку", - уточнил собеседник.
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приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости.
Агентство по рыболовству Приморья
не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона, о рисках для которого сообщили СМИ, рассказал РИА Новости представитель краевого правительства.
РБК в четверг сообщило, что дальневосточные компании предупредили о рисках сбоев в промысле сардин иваси и увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Издание отмечает, что, согласно постановлению правительства, до 1 января 2022 года все суда, построенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза
и добывающие рыбу в России, должны пройти таможенное декларирование, без этого они не получат квоты.
"Накануне стало известно, что крупные рыбодобытчики Дальнего Востока, возможно, прекратят вылов сардины иваси, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году из-за нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет", - сказал собеседник.
"В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - прокомментировал Корко, чьи слова РИА Новости привели в правительстве региона.
Там отметили, что, например, по данным компании "Доброфлот", она не планирует прекращать промысел иваси. Готовая продукция из этой рыбы будет регулярно поставляется на берег.
"Сейчас приморцы могут приобрести в магазинах консервы из иваси по 54,75 рубля за банку. Пресервы - от 185 рублей за 580-граммовую банку", - уточнил собеседник.