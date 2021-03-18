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РБК узнал о возможных сбоях в добыче сардины иваси
РБК узнал о возможных сбоях в добыче сардины иваси
Дальневосточные рыболовные компании предупредили о потенциально возможных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, сообщает РБК со ссылкой на обращение... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T04:42
2021-03-18T10:23
россия
экономика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Дальневосточные рыболовные компании предупредили о потенциально возможных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, сообщает РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.К этому может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Мера касается траулеров с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.Рыбодобытчики заявляют, что могут отказаться от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание судов. В результате, как предполагает Рекасов, ожидается "значительное" увеличение стоимости некоторых видов рыбной продукции.В правительстве Приморского края, комментируя РИА Новости эту информацию, сообщили, что предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона нет. "В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", — сказал глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.Сардина иваси — самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков, по словам представителей отрасли, 40–45 рублей. Для сравнения: стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота, строительства новых судов на российских мощностях. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись, исходя из так называемого "исторического принципа", но уже с 2018 года до 20% этого объема выделяется компаниям, построившим суда на российских верфях — либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку.
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россия, экономика

РБК узнал о возможных сбоях в добыче сардины иваси

04:42 18.03.2021 (обновлено: 10:23 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРыболовецкие суда
Рыболовецкие суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Дальневосточные рыболовные компании предупредили о потенциально возможных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, сообщает РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.
К этому может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Мера касается траулеров с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.
Рыбодобытчики заявляют, что могут отказаться от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание судов. В результате, как предполагает Рекасов, ожидается "значительное" увеличение стоимости некоторых видов рыбной продукции.
В правительстве Приморского края, комментируя РИА Новости эту информацию, сообщили, что предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона нет. "В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", — сказал глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.
Сардина иваси — самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков, по словам представителей отрасли, 40–45 рублей. Для сравнения: стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.
Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота, строительства новых судов на российских мощностях. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись, исходя из так называемого "исторического принципа", но уже с 2018 года до 20% этого объема выделяется компаниям, построившим суда на российских верфях — либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку.
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