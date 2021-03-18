https://ria.ru/20210318/rostekh-1601761943.html
"Ростех" объединит ОАК, "Сухой" и "МиГ"
"Ростех" объединит ОАК, "Сухой" и "МиГ"
"Ростех" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:16
2021-03-18T10:16
2021-03-18T10:32
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
сухой (холдинговая компания)
сергей чемезов
миг (корпорация)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Ростех" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации .Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве – в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.Такие решения озвучил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на совещании с руководством ОАК ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развитие авиастроения на ближайшие годы. Для контроля проводимых преобразований он намерен лично возглавить совет директоров авиастроительной корпорации.При этом в "Ростехе" не согласились с формулировкой некоторых российских СМИ, согласной которой "Сухой" и "МиГ" прекратят "свое существование", сочтя её слишком категоричной.Согласно сообщению, цель проводимых преобразований – повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. Ожидается, что совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 миллиардов рублейПри этом в компании заверили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Научные школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате единого инженерно-конструкторского центра на Ходынском поле.Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда войдут "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".Реформа будет реализована поэтапно в течение нескольких лет, еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), сергей чемезов, миг (корпорация)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
"Ростех
" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК)
, компании "Сухой
" и "МиГ
" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации .
Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве
– в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.
Такие решения озвучил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов
на совещании с руководством ОАК ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развитие авиастроения на ближайшие годы. Для контроля проводимых преобразований он намерен лично возглавить совет директоров авиастроительной корпорации.
При этом в "Ростехе" не согласились с формулировкой некоторых российских СМИ, согласной которой "Сухой" и "МиГ" прекратят "свое существование", сочтя её слишком категоричной.
"Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - пояснили в "Ростехе".
Согласно сообщению, цель проводимых преобразований – повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. Ожидается, что совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 миллиардов рублей
При этом в компании заверили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Научные школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате единого инженерно-конструкторского центра на Ходынском поле.
Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда войдут "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".
Реформа будет реализована поэтапно в течение нескольких лет, еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.