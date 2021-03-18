https://ria.ru/20210318/rostekh-1601761943.html

"Ростех" объединит ОАК, "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит ОАК, "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:16

2021-03-18T10:16

2021-03-18T10:32

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сухой (холдинговая компания)

сергей чемезов

миг (корпорация)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Ростех" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации .Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве – в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.Такие решения озвучил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на совещании с руководством ОАК ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развитие авиастроения на ближайшие годы. Для контроля проводимых преобразований он намерен лично возглавить совет директоров авиастроительной корпорации.При этом в "Ростехе" не согласились с формулировкой некоторых российских СМИ, согласной которой "Сухой" и "МиГ" прекратят "свое существование", сочтя её слишком категоричной.Согласно сообщению, цель проводимых преобразований – повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. Ожидается, что совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 миллиардов рублейПри этом в компании заверили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Научные школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате единого инженерно-конструкторского центра на Ходынском поле.Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда войдут "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".Реформа будет реализована поэтапно в течение нескольких лет, еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html

https://ria.ru/20210221/pantsir-1598460339.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), сергей чемезов, миг (корпорация)