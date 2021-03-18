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В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:48
2021-03-18T12:48
россия
денис лисов
антон алиханов
польша
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе, сообщили РИА Новости в администрации Калининградской области."Молодая мама сбежала из Германии, не выдержав издевательств мужа–немца. Но он успел установить запрет на выезд из ЕС сына", - рассказала в калининградской администрации.По данным собеседников, польские пограничники не пропустили женщину с сыном и определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда, который должен рассмотреть их дело в четверг.Из копий документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, следует, что годовалый сын Виктории Иккерт Михаель имеет российское гражданство.Ситуацию взял на контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее подобная история случилась с россиянином Денисом Лисовым, который с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Польский суд отказался выдавать детей Швеции. В итоге власти страны позволили семье выехать в Россию, где они в настоящее время и проживают.
https://ria.ru/20210301/napadenie-1599488596.html
https://ria.ru/20210128/deti-1594966945.html
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россия, денис лисов, антон алиханов, польша, германия, в мире

В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии

12:48 18.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе, сообщили РИА Новости в администрации Калининградской области.
"Молодая мама сбежала из Германии, не выдержав издевательств мужа–немца. Но он успел установить запрет на выезд из ЕС сына", - рассказала в калининградской администрации.
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1 марта, 18:24
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По данным собеседников, польские пограничники не пропустили женщину с сыном и определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда, который должен рассмотреть их дело в четверг.
Из копий документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, следует, что годовалый сын Виктории Иккерт Михаель имеет российское гражданство.
Ситуацию взял на контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее подобная история случилась с россиянином Денисом Лисовым, который с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Польский суд отказался выдавать детей Швеции. В итоге власти страны позволили семье выехать в Россию, где они в настоящее время и проживают.
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РоссияДенис ЛисовАнтон АлихановПольшаГерманияВ мире
 
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