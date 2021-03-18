https://ria.ru/20210318/rossiyanka-1601794729.html

В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии

В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии

Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:48

2021-03-18T12:48

2021-03-18T12:48

россия

денис лисов

антон алиханов

польша

германия

в мире

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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе, сообщили РИА Новости в администрации Калининградской области."Молодая мама сбежала из Германии, не выдержав издевательств мужа–немца. Но он успел установить запрет на выезд из ЕС сына", - рассказала в калининградской администрации.По данным собеседников, польские пограничники не пропустили женщину с сыном и определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда, который должен рассмотреть их дело в четверг.Из копий документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, следует, что годовалый сын Виктории Иккерт Михаель имеет российское гражданство.Ситуацию взял на контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее подобная история случилась с россиянином Денисом Лисовым, который с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Польский суд отказался выдавать детей Швеции. В итоге власти страны позволили семье выехать в Россию, где они в настоящее время и проживают.

https://ria.ru/20210301/napadenie-1599488596.html

https://ria.ru/20210128/deti-1594966945.html

россия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис лисов, антон алиханов, польша, германия, в мире