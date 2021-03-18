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Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
Россия готова жить в новых геополитических условиях, но не согласится, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба, заявил глава государства... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:58
2021-03-18T19:58
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия готова жить в новых геополитических условиях, но не согласится, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба, заявил глава государства Владимир Путин."В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства", - сказал президент на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе "Лужники".По его словам, Россия готова жить в новых условиях и подставить плечо народам соседних государств."Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно" - сказал Путин на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе "Лужники"."Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - добавил он."И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов родины", - заявил президент.
https://ria.ru/20210317/krym-1601712524.html
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россия, владимир путин, в мире

Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях

18:58 18.03.2021 (обновлено: 19:58 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия готова жить в новых геополитических условиях, но не согласится, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба, заявил глава государства Владимир Путин.
"В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства", - сказал президент на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе "Лужники".
Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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По его словам, Россия готова жить в новых условиях и подставить плечо народам соседних государств.
"Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно" - сказал Путин на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе "Лужники".
"Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - добавил он.
"И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов родины", - заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 16:34
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