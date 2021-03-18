https://ria.ru/20210318/rossiya-1601801929.html
В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
Подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве, сообщил... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:19
2021-03-18T13:19
2021-03-18T13:19
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", Байден ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.При этом в этом же интервью Байден заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут совместно работать в тех областях, где у них присутствуют общие интересы."Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашен в Москву", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли РФ придерживаться такого подхода и продолжать сотрудничество с Вашингтоном по важным для Москвы делам.
https://ria.ru/20210318/posol-1601800015.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире