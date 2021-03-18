https://ria.ru/20210318/repressii-1601740216.html

Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше

Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше

Рижский мирный договор 1921 года стал отправной точкой для начала польских репрессий в отношении нацменьшинств на землях Западной Белоруссии и Западной Украины; РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:18

2021-03-18T02:18

2021-03-18T02:18

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ссср

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рижский мирный договор 1921 года стал отправной точкой для начала польских репрессий в отношении нацменьшинств на землях Западной Белоруссии и Западной Украины; политика насильственной "полонизации", проводившаяся Варшавой, в конечном счете привела к тому, что местное население в сентябре 1939 года встречало Красную Армию как освободителей, с цветами в руках, рассказал РИА Новости историк, кандидат философских наук, доцент Владимир Макаров.Восемнадцатого марта в Риге (Латвия) между РСФСР и Украинской ССР с одной стороны и Польшей с другой был подписан мирный договор, завершивший польско-советскую войну 1919-1921 годов, развязанную Варшавой. Договор зафиксировал существенное изменение советско-польской границы. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям, отходили Варшаве. Репрессии и принудительное "ополячивание" украинцев и белорусов длились там вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.Польское государство вновь, спустя более чем столетие, появилось на карте Европы с окончанием Первой мировой войны, и его создание было закреплено Версальским мирным договором в 1919 году, напомнил Макаров.В ходе войны с Советской Россией поляки творили чудовищные зверства в отношении мирных граждан, напомнил Макаров. После того как польско-советская война завершилась подписанием Рижского договора, на полученных территориях Западной Белоруссии и Западной Украины польское правительство начало проводить репрессивную политику "полонизации", в награду раздавая участникам польско-советской войны белорусские и украинские земли - по-польски "крессы всходние", добавил историк.О том, что происходило в "крессах всходних", систематически рассказывала советская периодическая печать - как это ни покажется на первый взгляд удивительным, отметил Макаров.По словам Макарова, "заметной особенностью" газетных публикаций советской государственной прессы было то, что корреспонденты очень часто в своих заметках цитировали своих коллег из иностранных газет. "Корреспонденты "Правды" и "Известий" большое внимание уделяли и периодике польских газет и журналов, особенно вопросам польско-советских и польско-германских отношений", - добавил Макаров.К примеру, в январе 1931 года "Известия" разместили перепечатку статьи из швейцарской газеты Le Travail "Пацификация" Западной Украины", в которой приводились выдержки из доклада двух членов "Международной женской лиги мира и свободы", посетивших Западную Украину. "Характерно, что польские официальные лица свой полицейский террор называли по-иезуитски словом "пацификация" - умиротворение", - отметил Макаров.Многие люди получали по 200–300 ударов плетей и некоторые умирали под ударами. Мужчин бросали в погреба на сутки без пищи и воды. Со всех жителей взыскали контрибуцию скотом и хлебом и заставляли расписываться в "добровольных дарах"."Во всех селах были разрушены библиотеки-читальни и кооперативы. Много женщин было изнасиловано и избито. Всякое сообщение между городами и подвергнутых карательным экспедициям селами было прервано. Даже врачи из города не допускались в села для оказания помощи раненым… В Польше, заявляют обследователи, нет сейчас ни закона, ни правопорядка. Все зависит от "директора Пилсудского", - отмечалось в той статье.И подобных статей с фактами неслыханных зверств – припеканием людей раскаленным железом, вбиванием иголок под ногти, подвешиванием за волосы, было много, отметил Макаров. "А ведь были еще и концентрационные лагеря для политических заключенных, еврейские погромы и антисемитские законы", - добавил он.По словам Макарова, зная, что происходило на землях Западной Белоруссии и Западной Украины с 1921 по 1939 годы, можно понять, почему вступление Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года в советской историографии получило название "Освободительный поход", а местное население встречало советских военных с цветами в руках."Советским историкам, да и просто советским гражданам, читавшим газеты и жившим в неспокойной атмосфере тех лет, было все ясно и понятно. Понятно было и то, почему Красная Армия выполняла освободительную миссию", - сказал он."Воевать" с крестьянами "доблестным" польским уланам было, конечно, проще, чем в сентябре 1939 года с танками германского генерала Гудериана. И потому менее чем через три недели после начавшейся 1 сентября 1939-го войны с Германией польское государство де-факто перестало существовать, польское правительство бросило свой народ и сбежало. Поэтому приход Красной Армии на земли, ранее отторгнутые Варшавой, был совершенно законен и справедлив", - отметил Макаров.

https://ria.ru/20200213/1564664274.html

https://ria.ru/20201120/arkhivy-1585481649.html

https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html

https://ria.ru/20200927/amerikanskiy-istrebitel-vremen-vov-podnyali-so-dna-morya-v-krymu-1577839283.html

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