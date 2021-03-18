https://ria.ru/20210318/remont-1601741632.html

Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру

Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру

Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, к лету отправят с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:11

2021-03-18T03:11

2021-03-18T03:11

россия

куру (космодром)

космос - риа наука

французская гвиана

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, к лету отправят с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Отправка "Фрегата" в Россию планируется в мае-июне", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе предприятия-производителя "Фрегата" - НПО имени Лавочкина (входит в "Роскосмос") - сообщили РИА Новости, что "по согласованию с французской стороной разгонный блок "Фрегат" будет отправлен из Французской Гвианы в Россию морским транспортом для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании".В мае 2020 года "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2 в марте 2020 года. Однако из-за неисправности разгонный блок пришлось заменить на запасной. Запуск Falcon Eye-2 был успешно осуществлен в декабре.С 2000 года выполнены 93 полета разгонных блоков "Фрегат" различных модификаций на ракетах "Союз" и "Зенит".

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/spacex-1601144715.html

россия

французская гвиана

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россия, куру (космодром), космос - риа наука, французская гвиана