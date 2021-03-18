https://ria.ru/20210318/rabota-1601768440.html

Орловский чиновник объяснил свои слова о работе людей за 15 тысяч рублей

Орловский чиновник объяснил свои слова о работе людей за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пояснил РИА Новости, что вопреки данным СМИ не удивлялся отказу людей работать за РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:54

2021-03-18T10:54

2021-03-18T10:54

орловская область

общество

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БРЯНСК, 18 мар – РИА Новости. Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пояснил РИА Новости, что вопреки данным СМИ не удивлялся отказу людей работать за 15 тысяч рублей, но отметил, что в регионе, действительно, много низкооплачиваемых вакансий, которые не пользуются популярностью.Ранее СМИ написали, что Сотников на одном из совещаний в регионе якобы удивился отказу жителей работать за 15 тысяч рублей, эта информация вызвала широкий резонанс.Сам Сотников пояснил РИА Новости, что не высказывал личностных суждений, а лишь озвучил статистические данные в ходе заслушивания информации о ситуации на рынке труда в Орловской области."Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону", - сказал чиновник.Он отметил, что ситуация на рынке труда в регионе такова, что при наличии 4 тысяч официально зарегистрированных безработных число вакансий превышает 6 тысяч. При этом минимальная заработная плата в регионе составляет 12,7 тысячи рублей. По его словам, среди вакансий встречаются и высокооплачиваемые - в основном это инженеры крупных предприятий, руководители и медицинские работники. Уровень предлагаемых зарплат доходит до 70-80 тысяч рублей. Но, по его словам, таких вакансий единицы."(Зарплаты – ред.) 12,7 - 15 тысяч рублей это вакансии разнорабочих, грузчиков, уборщиц, водителей. От 18 тысяч – это работа слесарей", - добавил он.

https://ria.ru/20210212/dagestan-1597142311.html

https://ria.ru/20200911/posobiya-1577118301.html

орловская область

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орловская область, общество