https://ria.ru/20210318/rabota-1601740078.html

Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать

Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать

Размер суммы для того, чтобы полностью отказаться от работы, у каждого свой, но работать придется всегда, просто эта работа будет несколько отличаться от... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:17

2021-03-18T02:17

2021-03-18T02:17

работа

экономика

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Размер суммы для того, чтобы полностью отказаться от работы, у каждого свой, но работать придется всегда, просто эта работа будет несколько отличаться от обычной. Для того, чтобы сохранить и приумножить "деньги мечты", придется многому научиться, иначе велик риск все потерять, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.Сумма мечты на руках дает определенную свободу – можно не опасаться болезни, безработицы, заняться хобби, на которое не было времени. Однако работать все равно придется – во-первых, нужно заняться финансовым планированием, во-вторых, текущим контролем за состоянием ваших финансов. Попутно придется изучить законодательство, ситуацию в экономике, положение дел на фондовом рынке. Грамотно инвестировать деньги – отдельная наука. От целого ряда факторов зависит, положите вы их на банковский вклад, разместите в облигации или другие активы. "Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!", - подытожила Афанасьева.

https://ria.ru/20210125/schaste-1594429280.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, экономика