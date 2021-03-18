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Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Аналитик рассказал, сколько нужно денег, чтобы не работать
Размер суммы для того, чтобы полностью отказаться от работы, у каждого свой, но работать придется всегда, просто эта работа будет несколько отличаться от... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:17
2021-03-18T02:17
2021-03-18T02:17
работа
экономика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Размер суммы для того, чтобы полностью отказаться от работы, у каждого свой, но работать придется всегда, просто эта работа будет несколько отличаться от обычной. Для того, чтобы сохранить и приумножить "деньги мечты", придется многому научиться, иначе велик риск все потерять, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.Сумма мечты на руках дает определенную свободу – можно не опасаться болезни, безработицы, заняться хобби, на которое не было времени. Однако работать все равно придется – во-первых, нужно заняться финансовым планированием, во-вторых, текущим контролем за состоянием ваших финансов. Попутно придется изучить законодательство, ситуацию в экономике, положение дел на фондовом рынке. Грамотно инвестировать деньги – отдельная наука. От целого ряда факторов зависит, положите вы их на банковский вклад, разместите в облигации или другие активы. "Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!", - подытожила Афанасьева.
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работа, экономика
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости.
Размер суммы для того, чтобы полностью отказаться от работы
, у каждого свой, но работать придется всегда, просто эта работа будет несколько отличаться от обычной. Для того, чтобы сохранить и приумножить "деньги мечты", придется многому научиться, иначе велик риск все потерять, рассказала агентству "Прайм"
аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
"Вы когда-нибудь интересовались судьбами людей, которые срывали джек-пот в лотерее? Как правило, независимо от размера выигрыша – это были и десятки, и сотни миллионов долларов – деньги не пошли им впрок", - рассуждает эксперт.
Сумма мечты на руках дает определенную свободу – можно не опасаться болезни, безработицы, заняться хобби, на которое не было времени. Однако работать все равно придется – во-первых, нужно заняться финансовым планированием, во-вторых, текущим контролем за состоянием ваших финансов. Попутно придется изучить законодательство, ситуацию в экономике, положение дел на фондовом рынке.
Грамотно инвестировать деньги – отдельная наука. От целого ряда факторов зависит, положите вы их на банковский вклад, разместите в облигации или другие активы. "Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!", - подытожила Афанасьева.