Путин призвал избежать "заочного пикирования" в отношениях с США
19:59 18.03.2021 (обновлено: 20:07 18.03.2021)
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что им с американским коллегой Джо Байденом необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".
"Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о дальнейших отношениях с американским коллегой.
Комментируя прозвучавшую в его адрес от Байдена оценку, президент РФ отметил: "Когда мы кого-то изучаем или мы думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или, как минимум, через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало".
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.