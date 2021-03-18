https://ria.ru/20210318/putin-1601881859.html

Путин призвал избежать "заочного пикирования" в отношениях с США

Путин призвал избежать "заочного пикирования" в отношениях с США

Президент России Владимир Путин заявил, что им с американским коллегой Джо Байденом необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно". РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:59

2021-03-18T19:59

2021-03-18T20:07

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что им с американским коллегой Джо Байденом необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно"."Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о дальнейших отношениях с американским коллегой.Комментируя прозвучавшую в его адрес от Байдена оценку, президент РФ отметил: "Когда мы кого-то изучаем или мы думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или, как минимум, через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало".Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html

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джо байден, владимир путин, сша, в мире